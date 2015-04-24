کاظم مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظهر جمعه آتش‌سوزی در مجتمع‌های مسکونی مسکن مهر محله صلح‌آباد بوشهر روی داد که در این حادثه چهار بلوک شش واحدی دچار حریق شد.

وی علت آتش سوزی را روشن کردن آتش برای درست کردن کباب عنوان کرد و ادامه داد: این واحدها به هم مرتبط بودند و این موضوع باعث شد تا آتش از طریق پشت بام به دیگر واحدها نیز سرایت کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر ادامه داد: تیم‌های آتش‌نشانی شهرداری و همچنین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و بندر بوشهر و فرودگاه و همچنین تانکرهای آبرسان برای خاموش‌کردن آتش وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: تیم‌های امداد و نجات و هلال احمر نیز برای نجات حادثه‌دیدگان در این واحدها وارد عمل شدند.

شش نفر مصدوم شدند

مسئول ستاد عملیات بحران مرکز فوریت‌های پزشکی بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از مصدوم شدن شش نفر در این حادثه خبر داد و بیان داشت: سه نفر از ساکنان و سه نفر از نیروهای امدادی در این حادثه دچار مصدومیت شدند.

سید مجید حسینی ادامه داد: سه نفر از ساکنین این واحدها دچار مصدومیت شدند که یک نفر دچار سوختگی شدید شده بود و دو نفر نیز دچار مشکلات تنفسی شدند.

وی افزود: فردی که دچار سوختگی شده بود با بالگرد به بیمارستان سوختگی گناوه منتقل شد و افرادی که دچار مشکل تنفسی شده بودند نیز به مراکز درمانی اعزام شدند.

مسئول ستاد عملیات بحران مرکز فوریت‌های پزشکی بوشهر اضافه کرد: سه نفر از نیروهای امدادی نیز دچار مصدومیت شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

لازم به ذکر است که امام جمعه بوشهر و همچنین تعدادی ازمسئولان و مدیران ارشد استان نیز برای بررسی وضعیت و تسهیل در امدادرسانی در محل حادثه حضور یافتند.