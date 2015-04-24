به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان، علت این آتش سوزی را جرقه و اتصال سیم برق عنوان کردو اظهارداشت: آتش در کنترل نیروهای امدادی است ولی باد مهار آتش را با مشکل مواجه کرده است.

وی زمان حضور آتش نشانان پس از وقوع به محل حادثه را ۱۵ دقیقه اعلام کرد و گفت: تیم‌های معین برای اطفای حریق از شهرهای محمدیه، قزوین و الوند استان قزوین و شهرداری‌های شهرستان‌های نظرآباد و ساوجبلاغ استان البرز در سر صحنه آتش‌سوزی حضور یافته و در حال اطفاء حریق هستند.

حبیبی یادآورشد: ۱۰ اکیپ اتش نشانی با ۱۶ خودرو و ۸۳ اتش نشان در حال مهار آتش هستند.

این مسئول تصریح کرد: با تلاش آتش نشانان بخش هایی از آتش سوزی کنترل و خاموش شده اما حریق به طور کامل هنوز مهار نشده است.

خوشبختانه آتش‌سوزی تلفات جانی اعم از فوتی و جرحی نداشته است اما خسارت های مالی فراوانی به واحد تولیدی جهان ماکارون وارد شده است.

مرتضی روزبه استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی و ایوب رحیمی معاون سیاسی استاندار قزوین و اعضای ستاد مدیریت بحران استان قزوین در صحنه آتش‌سوزی حضور دارند.