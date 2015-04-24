به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس ایتالیا امروز جمعه اعلام کرد ۱۸ افراط گرای مظنون از جمله دو تن از محافظان احتمالی «اسامه بن لادن» رهبر سابق القاعده، را که ادعا می شود دست به حملاتی در پاکستان زده و تلاش کرده اند دولت اسلام آباد را سرنگون کنند، دستگیر می کند.

پلیس ضد تروریسم در ساردینیای ایتالیا اعلام کرد برخی از مظنونان، مسئول «اقدامات تروریستی خونبار بیشماری در پاکستان» از جمله انفجار ماه اکتبر سال ۲۰۰۹ در بازاری در پیشاور بوده اند که در جریان آن بیش از ۱۰۰ نفر جان باختند.

پلیس اتالیا در بیانیه ای اعلام کرد شنودهای تلفنی نشان داد دو تن از مظنونان بخشی از شبکه ای بودند که از بن لادن در پاکستان حفاظت می کرد. پلیس افزود هدف از این شبکه تروریستی، ایجاد شورش علیه دولت پاکستان بوده است.

این مظنونان همچنین به علت تامین مالی تحرکات تروریستی در افغانستان و پاکستان تحت تعقیب هستند. روزنامه لونیونه ساردا در ساردینیا گزارش داد یکی از مظنونان، یک شرکت ساختمانی را در اولبیا اداره می کرده است.