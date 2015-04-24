به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تگ راگبی کشور به میزبانی استان البرز از صبح امروز در حالی برگزار شد که تیم دختران البرزی موفق به کسب قهرمانی در این دوره از مسابقات شد.

این دوره از مسابقات با حضور چهار تیم البرز، گلستان، اردبیل و تهران در ورزشگاه بیسبال مجموعه انقلاب اسلامی کرج آغاز شد و در نهایت با برگزاری دور مقدماتی و نهایی تیم شهرستان فردیس عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

نگین فرزاد منش نایب رییس بانوان هیئت انجمن های ورزشی استان البرز در حاشیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اولین دوره مسابقات تگ راگبی و یا به عبارتی راگبی نونهالان زیر ۱۴ سال کشور بود که به میزبانی استان البرز برگزار شد و با تلاش کمیته راگبی استان و همت هیئت شهرستان فردیس به کسب مقام نخست منتهی شد.

فرزاد منش با بیان اینکه البرز از استان های فعال در راگبی کشور محسوب می شود گفت: سال ۹۳ با دو تیم در مسابقات کشوری راگبی حضور یافتیم و عناوین دوم و سوم کشور را کسب کردیم و امسال نیز تلاش داریم تیم های منتخب استان را با قدرت در این مسابقات حاضر کنیم.

نایب رییس هیئت انجمن های ورزشی استان البرز با قدردانی از تلاش هیئت نوپای شهرستان فردیس گفت: این هیئت شرایط خوبی برای آماده سازی تیم فردیس جهت حضور در مسابقات کشوری مهیا کرد و در نهایت حاصل این تلاش کسب مقام اول در اولین دوره بود.

وی به جزئیات نتایج رقم خورده مسابقات هم اشاره کرد و گفت: تیم البرز در دیدار فینال موفق شد تیم گلستان را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد، در دیدار رده بندی نیز تیم اردبیل موفق شد با نتیجه ۳ بر ۰ تیم تهران را از پیش رو بردارد.

تشکیل تیم های ملی تگ راگبی دختران و پسران

در ادامه مهدی حسن علی مسئول انجمن راگبی فدراسیون انجمن های ورزشی با ابراز رضایت از نحوه برگزاری و میزبانی استان البرز از اولین دوره مسابقات تگ راگبی کشور گفت: پس از راه اندازی تگ راگبی در بخش پسران امسال موفق به فعال کردن این ورزش برای دختران شدیم و اولین دوره این مسابقات را در البرز برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه تگ راگبی با توجه به ایمن بودنش می تواند نسل نونهال و نوجوان کشور را جذب خود کند گفت: این ورزش به نسبت خود راگبی کوچترین برخورد را ندارد و ورزشی کاملا مفرح و جذابی برای نسل جوان می تواند باشد.

حسن علی در پایان از برنامه ریزی این انجمن برای تشکیل تیم ملی تگ راگبی کشور در دو بخش پسران و دختران خبرداد و گفت: در تلاشیم با فعال کردن استان های بیشتری در سطح کشور و توسعه این ورزش و آموزش مربیان مورد نیاز تیم های ملی قوی را برای حضور در مسابقات برون مرزی تشکیل دهیم.

در پایان گفتنی است این مسابقات صبح امروز در ورزشگاه انقلاب کرج شروع شد و بعد از ظهر امروز به کار خود پایان داد.