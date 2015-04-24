به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی ترکیب تیم‌های سپاهان و راه‌آهن برای بازی این دو تیم در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد که عبدالله کرمی مشکلی برای حضور در ترکیب سپاهان ندارد.

سپاهان که گفته می‌شد به دلیل محرومیت کرمی را در این مسابقه به میدان نمی‌فرستد، از این بازیکن در ترکیب اصلی خود استفاده کرده است.

در ترکیب تیم سپاهان اصفهان در بازی امروز شهاب گردان، هادی عقیلی، علی احمدی، عبدالله کرمی، سعید قائدی فر، علی کریمی، فوضیل موسایف، محمدرضا خلعتبری، محرم نویدکیا، مهدی شریفی و لوسیانو پریرا بازی می‌کنند.

تیم اصفهانی اما احسان حاج‌صفی و وریا غفوری را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و محرم نویدکیا، کاپیتان این تیم از ابتدا در مسابقه امروز به میدان رفت.

در ترکیب تیم راه‌آهن تهران نیز ایگور ننزیچ، سیامک کوهنورد،ابراهیم کریمی، محسن ایران نژاد، رامین رضاییان، میلاد محمدی، بهادر عبدی، امین منوچهری، عباس محمد رضایی، فرشاد فرجی و مارتین موتومبا بازی می‌کنند.

این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می‌شود.