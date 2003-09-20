مرحله اول تدوين "نظام جامع مطبوعات كشور" به پايان مي رسد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، محمد صحفي ، معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزير فرهنگ در اين مورد گفت : اين طرح داراري 4 زير مجموعه است كه توسط مشاوران طرح در حال تحقيق ، تدوين و بررسي كارشناسي است .

وي افزود : طرح تشكيل شوراي مطبوعات به منظور رسيدگي به تخلقات احتمالي و اختلافات درون خانواده مطبوعات و طرح ميثاق اخلاق روزنامه نگاري به منظور رعايت حقوق مدني ، مبتني برهنجارهاي بومي، در دست بررسي نهايي است و پيش بيني مي شود متن اوليه آن ، تا پايان سال 82 آماده شود .

صحفي در ادامه گفت : طرح پيمان كار دسته جمعي روزنامه نگاران براي قانوني كردن شرايط استخدامي و حقوقي و تدوين مناسب آموزش چگونگي ارتقاء شغلي، به منظور ضابطه مند كردن كردن كار و پيشرفت شغلي در اين حرفه ، از ديگر اجزاء طرح ها است .

وي با تأكيد برآسيب شناسي مطبوعاتي گفت : معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد اسلامي ، با رويكردي تازه به بحث آسيب شناسي مطبوعات پرداخته است كه اين آسيب شناسي از فقدان استقلال اقتصادي در حوزه مطبوعات شروع و به عدم امنيت شغلي روزنامه نگاران و نبود حس آزادي و ثابت نبودن خطوط قرمز ختم مي شود .

صحفي افزود : نگاه امنيتي به حوزه مطبوعات ، به سامان نبودن چرخش آزاد اطلاعات و نبود چتر امنيت شغلي از مشكلات قلمرو سياسي مطبوعات است .

وي ، كمبود نيروهاي آموزش ديده در عرصه مطبوعات را از ديگر مشكلات صنفي عنوان كرد و گفت : بيكاري فكري روزنامه نگاران در مؤسسات مطبوعاتي ، دستمزدهاي نازل ، نبود پشتوانه و آينده اي اميد بخش و فقدان ساز و كار تأمين اجتماعي فراگير براي اين قشر فرهيخته ، نيروهاي كيفي و كار آزموده را از اين حرفه مي راند و نيروهاي تازه كار و فاقد تخصص را جذب مي كند .

