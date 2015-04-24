به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از تمرین عصر امروز جمعه تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: قطعا شکست مقابل لخویا به کارمان نیامد و خیلی ما را اذیتم کرد. برای آن بازی جاه طلبی و انگیزه بالایی داشتیم و همه شرایط اوضاع خوب بود تا آن لحظه که متاسفانه گل اول را دریافت کردیم.

مشکلات عدیده‌ای برای بازی با سایپا داریم

وی با بیان اینکه بعد از دقیقه ۶۵ اوضاع بسیار مشکل بود و به سختی می‌توانستیم باخت را جبران کنیم، در مورد دیدار تیمش برابر سایپا افزود: سایپا تیم جوان و دونده دارند که می‌خواهند برابر پرسپویلس خودشان را اثبات کنند. تا آنجا که به تیم ما مربوط می‌شود، مشکلات عدیده داریم زیرا نوروزی و علیپور محروم هستند و علامت سوال مقابل نام بنگر و علی‌عسگر برای حضور در این بازی وجود دارد، به خاطر اینکه مصدوم هستند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد هدف تیمش در هفته‌های پایان این فصل تاکید کرد: هدف‌مان این است، هرچه آرامتر و با کیفت‌تر لیگ را به پایان برسانیم، هرچند برنامه فشرده داریم و هر ۳ روز یکبار باید در مسابقه داخلی و خارجی به میدان برویم.

استفاده حریفان از خستگی پرسپولیس

وی با بیان اینکه بازیکنان تیمش با خستگی مفرط روبرو هستند، اضافه کرد: حریفان پرسپولیس در این مدت از خستگی بازیکنان کمال استفاده را ببرند. البته من به بازیکنانم اعتقاد دارم و مطمئنم هر بازی که می‌گذرد، آنها بهتر می‌شوند، هرچند امیدوارم بازی‌ها به نحوی پیش برود که با آرامش لیگ را تمام کرد و به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم.

هشدار جدی به خانزاده و جریمه نقدی این بازیکن

برانکو ایوانکوویچ در ادامه صحبت‌هایش در مورد درگیری خانزاده با یک هوادار و آیا وی با بی‌انضباطی برخورد خواهد کرد یا خیر؟، تصریح کرد: امروز این خبر را شنیدم و هشداری بسیار جدی هم به او دادم. من به محض اینکه به پرسپولیس آمدم، اولین هشدار را برای مسائل انضباطی به بازیکنان دادم. درواقع به این خاطر که آنها به اذهان عمومی متعهد هستند و جزئی از خانواده بزرگ پرسپولیس هستند، قوانینی که برای ما مصداق دارد کاملا با سایر باشگاه‌ها متفاوت است. به هیچ وجه اقدام خانزاده قابل توجیه نیست.

وی در ادامه افزود: من می‌توانم عصبانیت بازیکن را درک کنم ولی ما باید قوی‌تر از آن باشیم که چنین برخوردهایی را انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا با خانزاده برخوردی هم خواهد شد یا خیر؟، تصریح کرد: قطعا با باشگاه جلسه‌ای خواهیم داشت تا خانزاده را از لحاظ مالی جریمه کنیم. هر وقت نژادفلاح آمدند با ایشان جلسه ای خواهیم داشت تا ببینیم چه جریمه‌ای برای او در نظر بگیریم. طبیعتا خیلی روشن است که ایشان نزدیک به خارج از تیم است اما این را هم باید در نظر داشت که هر بازیکنی که حضور دارد برای ما اهمیت دارد.

نشستی با سیاسی نداشتم

وی در خصوص جلسه‌اش با حمیدرضا سیاسی اظهار کرد: من هیچ جلسه‌ای با آقای سیاسی نداشتم زیرا با تیم در قطر به سر می‌بردیم. مساله مدیریت به دولت و وزارت ورزش مربوط می‌شود.

ایوانکوویچ در خصوص شایعه قطع همکاری‌اش از سوی سیاسی تصریح کرد: تنها کاری که به ما محول شده، این است که سخت تمرین کنیم و تا جاییکه امکان دارد، نتایج خوبی بگیریم. طبیعی است که یکسری حواشی که حول باشگاه رخ می‌دهد، اثراتی در بازیکنان بگذارد. امیدوارم از چهارشنبه اوضاع به میزان زیادی بهبود پیدا کند و ما کمتر شاهد چنین مسائلی باشیم.

وی در خصوص عملکردش در پرسپولیس و آیا حضور او در پرسپولیس به موقع بوده یا خیر؟، خاطرنشان کرد: در محتوای قرارداد ما ذکر شد که هر چه زودتر و سریعتر تیم را در اختیار بگیریم و زمان را برای شناسایی تیم از دست ندهیم تا هرچه زودتر نتایج اخیر جبران شود و تیم خوبی برای فصل آینده داشته باشیم.

قراردادم با پرسپولیس 50 درصد ارزش من است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اظهارات سیاسی که اعلام کرده بود برانکو از نظر مفاد قرارداد غده سرطانی برای پرسپولیس محسوب می‌شود؟، تاکید کرد: من ۳۰ سال است که کار مربیگری انجام می‌دهم و کارنامه‌ام مشخص است، قراردادی که من با پرسپولیس دارم ۵۰ درصد ارزش من در بازارهای جهانی است.

وی در خصوص شایعه دوپینگی بود علی علیپور یادآور شد: من این مساله را الان از شما می‌شنوم و کسی هیچ اطلاعی در این مورد به من نداده است اما تا زمانی که من در پرسپولیس هستم، قطعا اجازه نخواهم داد هیچ کدام از بازیکنان من مواد ممنوعه مصرف کنند.

برانکو در پاسخ به این پرسش که آیا فهرستی از بازیکنان به فصل آینده داده اید یا خیر؟، تصریح کرد: در حال بررسی هستم و در حال حاضر روی آن کار می‌کنم.

وی در خصوص تقابل با مجید جلالی که یکی از منتقدانش در زمان حضور در تیم ملی بود، تصریح : فقط می‌توانم به مجید جلالی تبریک بگویم. ایشان حدود ۲۰ سال است که در لیگ برتر حضور دارد و به عنوان مربی کاملا محق است که نظر و مواضعش را اعلام کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: این زیباترین بخش فوتبال است که تبادل نظر انجام شود و فوتبال به همین خاطر در حال پیشرفت است.