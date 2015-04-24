ابوالقاسم باقری در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در این لحظه ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین سنگین و تردد به کندی انجام می شود.
باقری ترافیک محدوده آزادراه کرج - قزوین حد فاصل پل حصارک و گرمدره را سنگین اعلام کرد و گفت: استقرار ۳۰ دستگاه تردد شمار در محورهای استان ترافیک را از ساعات اولیه صبح گزارش می کنند.
وی در پایان افزود: اخبار لحظه به لحظه ترافیک توسط دوربین های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه های استان البرز رصد و برای تسهیل در روند ترافیک به رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی البرز را دارند انتقال داده می شود.
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