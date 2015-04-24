به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و راه‌آهن تهران در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

فرهاد کاظمی، سرمربی سابق تیم سپاهان که نخستین قهرمانی این تیم اصفهانی با او رقم خورده بود، امروز بار دیگر مقابل سپاهان در صندلی سرمربیگری تیم دیگری حضور داشت.

رویارویی محسن ایران‌نژاد، هافبک سابق تیم سپاهان با این تیم اصفهانی در ترکیب راه‌آهن نیز جالب توجه بود.

محمدرضا خلعتبری که به یک باره و در آستانه دیدار سپاهان مقابل پرسپولیس تهران با اعلام کادر فنی این تیم اصفهانی از ترکیب کنار گذاشته بود، امروز بار دیگر در ترکیب اصلی سپاهان به میدان رفت. او که گفته می‌شد به دلیل مصاحبه‌ها و رفتارش از سوی کادر فنی تیم کنار گذاشته شده، بعد از عذرخواهی، به صورت کاملا عادی به تیم سپاهان بازگشت.

هواداران تیم سپاهان با توجه به اینکه این مسابقه در یک روز تعطیل برگزار می‌شد، نسبت به بازی‌های گذشته تیم اصفهانی استقبال خوبی از مسابقه امروز به عمل آورده بودند. البته باشگاه سپاهان پیش از آغاز مسابقه تبلیغات گسترده‌ای برای حضور هواداران در ورزشگاه ترتیب داده بود.

مهدی شریفی که پیش از آغاز این مسابقه با محرومیت دست و پنجه نرم می‌کرد، امروز با رفع مصدومیت خود از ابتدا در ترکیب اصلی تیمش بازی می‌کرد.

محرم نویدکیا، کاپیتان سپاهان در مسابقه امروز از ابتدا در ترکیب اصلی تیم سپاهان قرار گرفت و حرکات او با تشویق‌های قابل توجه هواداران سپاهان مواجه می‌شد.

سپاهان که گفته می‌شد به دلیل محرومیت کرمی را در این مسابقه به میدان نمی‌فرستد، از این بازیکن در ترکیب اصلی خود استفاده کرده است.

در دقیقه ۱۴ مسابقه و صحنه‌ای که توپ علی احمدی وارد دروازه تیم راه‌آهن شد، داور مسابقه این گل را به دلیل آفساید بودن، مردود اعلام کرد.

وزش شدید باد که این روزها در اصفهان به میزان قابل توجهی جریان دارد، بر کیفیت بازی امروز تیم‌های سپاهان و راه‌آهن تأثیر گذاشته بود.

سپاهان در ۱۵ دقیقه نخست بازی چندین موقعیت گلزنی را توسط پریرا، شریفی و دیگر بازیکنان خود از دست داد که این از دست رفتن موقعیت‌ها با عصبانیت کادر فنی طلایی‌پوشان همراه بود.

محمدرضا خلعتبری و علی کریمی در یک صحنه در دقیقه ۲۹ مسابقه نسبت به اعلام خطای داور مسابقه به سود تیم راه‌آهن تهران و دادن کارت زرد به بازیکن سپاهان معترض بودند.

لوسیانو پریرا سرانجام با از دست دادن چندین موقعیت، در دقیقه ۳۰ مسابقه گل برتری را به دروازه تیم راه‌آهن وارد کرد.

شهاب گردان، دروازه‌بان سپاهان که به تازگی بعد از هر گل سپاهان سجده شکر به جای می‌آورد، امروز هم بعد از گل نخست پریرا به تیم راه‌آهن، سجده شکر به جای آورد.

هواداران سپاهان بعد از گل پریرا برای سپاهان در مسابقه امروز با شعار «نه قرمز، نه آبی، فقط زرذ طلایی» برای تیم‌های سرخابی خط و نشان می‌کشیدند.