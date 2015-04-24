به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در حاشیه تمرین عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص بازی با لخویای قطر، گفت: ما آن بازی را واگذار کردیم و اکنون به فکر بازی آتی برابر سایپا هستیم.

وی ادامه داد: بازی سایپا مسابقه سختی برای ما محسوب می شود. این دیدار در شهر کرج برگزار می شود و ما از این جهت مشکل داریم ولی من فکر می کنم این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شعارهای امروز هواداران، گفت: تماشاگر هر کاری که دوست دارد انجام می دهد. آنها از باخت تیم ناراحت هستند.

وی در خصوص درگیری خانزاده تصریح کرد: من فقط خبر درگیری او را شنیده ام. حالا من شنیده ام که فیلم درگیری آمده است و من در این باره از چیزی خبر ندارم. حال باید دید چه اتفاقی رخ می دهد.

خوردبین در پاسخ به این پرسپولیس که این حاشیه‌ها چه زمان دست از سر پرسپولیس بر می‌دارد؟، خاطرنشان کرد: هیچ وقت.

وی در پاسخ به این پرسش که شما از کرار بابت بی انضباطی هایش انتقاد کردید، اما بی انضباطی های خانزاده مکررا در حال رخ دادن است، اظهار داشت: ما با این بی انضباطی ها مخالف هستیم و این موضوع را همیشه به باشگاه سپردیم و باشگاه متخلفان را بخشیده است. اگر شما بازیکنان متخلفان را نگاه کنید ما اجازه تمرین به آنها نداده ایم و پس از بخشیده شدن توسط باشگاه، دوباره به تمرینات بازگشته اند. منتظریم که باشگاه پیگیر این کار شود و ما متخلفان را به باشگاه معرفی می کنیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در خصوص درگذشت عزیز اصلی، گفت: ایشان اولین کاپیتان من در پرسپولیس بود و روزهای خوبی را در کنار ایشان داشتم و واقعا از درگذشت ایشان متاثر شدم.