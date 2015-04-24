به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پس از بازی تیمش برابر پدیده مشهد، با تسلیت به مناسبت درگذشت عزیر اصلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نیمه اول خوب نبودیم اما در نیمه دوم با تغییر تاکتیک موقعیت‌های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم. در مجموع می‌توانستیم برنده بازی شویم.

وی با بیان اینکه نفرات تیمش در این بازی موقعیت‌های خود را به راحتی از دست دادند، افزود: بازیکنان امروز بسیار تلاش کردند و باید به آنها خسته نباشید گفت. در نیمه اول یکی دو اشتباه داشتیم اما در نیمه دوم خوب بودیم اما نتوانستیم فرصت‌های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اینکه تیمش در ۵ بازی گذشته پیروز نشده، تاکید کرد: در بازی‌های گذشته تاحدودی بدشانسی آوردیم و اگر موقعیت‌های خود بهتر استفاده می‌کردیم، الان وضعیت‌مان در مورد کسب نتیجه و جایگاه در جدول بهتر بود.

وی در مورد اینکه آیا در این شرایط استقلال شانس کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: هنوز ۹ امتیاز تا پایان فصل باقیمانده و هراتفاقی ممکن است رخ دهد.

قلعه‌نویی در مورد اینکه استقلال با این وضعیت می‌تواند در دو بازی مهم برابر تراکتورسازی و پرسپولیس نتیجه بگیرد؟، تصریح کرد: اولا تاکید می‌کنم مسئولیت تمام نتایج امسال استقلال برعهده من است. بازیکنان در این فصل همه تلاش خود را انجام دادند، شاید در حد و اندازه خودشان نبودند اما در زمین تلاش کردند. اینکه چرا تیم نتیجه نگرفت، ایراد از من است.

وی با بیان اینکه بازیکنان تیمش در بازی‌های گذشته جنگیدند اما تیمش با هم بدشانسی مواجه شد، اضافه کرد: بازیکنان در گذشته هم عملکرد خوبی داشتند چه برسد به ۳ بازی آینده که برای موفقیت آن باید تلاش کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به اینکه طرفداران حق دارند از استقلال ناراحت باشند، تاکید کرد: بازیکنان استقلال با غیرت هستند و تلاش می‌کنند که تیم موفق باشد، هرچند آنها با فراز و نشیب‌های باشگاه ساخته‌اند. هرچند مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تلاش می‌کنند اما شما ببنیند بازیکن خارجی چند وقت است، پول نگرفته است، مشکلی که سایر بازیکنان دارند.

وی بار دیگر تاکید کرد که بازیکنان استقلال اصل غیرت هستند و افزود: حیلی تیم‌ها اگر شرایط استقلال را داشتند، بعضا به مشکل می‌خوردند. مثلا امید ابراهیمی اول فصل یک دریافتی داشته اما تا امروز دیگر پولی نگرفته است.

قلعه‌نویی اضافه کرد: هواداران در مورد من هرچه گفتند، قبول می‌کنم اما در مورد بازیکنان که با غیرت بازی می‌کنند، این مسائل را قبول ندارم. همچنین بار دیگر تاکید می‌کنم تمام مسئولیت تیم تا پایان فصل با من است.

وی در پاسخ به این پرسش که غیبت بهرام افشارزاده در فصل نقل و انتقالات باعث نیامدن کاوه رضایی و محسن مسلمان به استقلال شد، آیا شما به این موضوع اعتراض ندارید؟، خاطرنشان کرد: من توپ را به زمین کسی نمی‌اندازم اما اگر افشارزاده در ایران نبود، حتما جانشینی رای برای خودش انتخاب کرد تا پیگیر کارهای نقل و انتقالات باشد. من نمی‌گویم این دو بازیکن در فهرست‌مان نبودند اما شاید مشکلات مالی باعث جذب نشدن آنها شد.

قلعه‌نویی همچنین گفت: مشکلات اصلی تیم از زمانی آغاز شد که بحث خصوصی‌سازی مطرح شذ، موضوعی که باعث کسر بودجه استقلال شد. همچنین به خاطر کسر این بودجه، نتوانستیم به خیلی از خواسته‌های‌مان برسیم. باشگاه هم تلاش لازمه را انجام می‌دهد اما تمام مسئولیت تیم برعهده من است.