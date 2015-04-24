به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن و دورتموند روز سه شنبه در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی آلمان به مصاف هم می‌روند که این بازی به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

برنامه پخش سایر رقابتها به شرح زیر است:

شنبه ۵ اردیبهشت

هفته ۳۳ لاليگا: اسپانيول - بارسلونا

زنده از شبکه سه، ساعت ۱۸:۳۰

هفته ۳۲ سري آ : اينترميلان - آاس رم

زنده از شبکه سه، ساعت ۲۳:۱۵

يکشنبه ۶ اردیبهشت

هفته ۲۷ جام خليج فارس: سايپا - پرسپوليس

زنده از شبکه سه، ساعت ۱۷:۳۰

هفته ۳۳ لاليگا: سلتاويگو - رئال‌مادريد

زنده از شبکه سه، ساعت ۲۳:۳۰

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت

جام حذفي آلمان: بايرن‎مونيخ - دورتموند

زنده از شبکه سه، ساعت ۲۳

چهارشنبه ۹ اردیبهشت

هفته ۳۴ لاليگا: رئال‌مادريد - آلمريا

زنده از شبکه سه، ساعت ۲۲:۳۰

جمعه ۱۱ اردیبهشت

هفته ۲۸ جام خليج فارس: پرسپوليس - پيکان

زنده از شبکه سه، ساعت ۱۸