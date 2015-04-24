به گزارش خبرنگار مهر، این بازی از ساعت ۱۷:۳۰ و نیم ساعت زودتر از برنامه اعلام شده و با سوت حسین زرگر و کمک های اسد حاج محمد، حسین رحیمی پور و مهدی مرجانزاده آغاز شد.

امروز بر خلاف بازی های گذشته تعداد تماشگران زیادی از بازی دیدن کردند تا جایی که ورزشگاه بنیان دیزل بعدازمدت ها با حضور بیش از ۵ هزار نفر پر شد.

بیشتر تماشاگران حاضر در ورزشگاه پرچم تیم تراکتورسازی را داشتند و با شعار «آذربایجان تیملری فرق ایلمز رحلری» یعنی تیم های آذربایجان محبوب ما هستند و رنگ های پیراهن آنها فرقی برای ما ندارد، مشغول تشویق کردن گسترش فولاد بودند تا این تیم تبریزی با گرفتن سه امتیاز، باقی ماندن خود در لیگ را چند هفته قبل از اتمام مسابقات جشن بگیرد.

در بازی امروز همچنین فراز کمالوند سرمربی سابق تراکتورسازی و اکرامی بازیکن سابق تراکتورسازی بیش از سایرین تشویق شدند.

رسول خطیبی سرمربی ابتدای فصل تراکتورسازی، شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، بهروز خاماچی عضو شورای شهر تبریز، عباسی مدیر عامل تراکتورسازی، نظمی مدیر عامل سابق تراکتورسازی تبریز از مهمانان ویژه این دیدار بودند.

در این بازی که دو تیم موقعیت های زیادی داشتند هیچ دروازه ای باز نشد تا حاصل تلاش دو تیم تک امتیازی باشد که با توجه به جدول لیگ برتر به درد هیچ کدامشان نمی خورد و فقط رقبا را خوشحال می کند.

با این نتیجه تیم گسترش صاحب پنج برد، ۱۲ مساوی و ۱۰ شکست شد و با ۲۷ امتیاز به صورت موقت جایگاه یازدهم جدول را از آن خود کرد.

همچنین صبا هم که به دهمین مساوی خود در این فصل دست می یافت ۳۴ امتیازی شد و همچنان در جایگاه هشتم باقی ماند.