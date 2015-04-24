به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر جمعه بعد از تساوی تیمش برابر گسترش فولاد تبریز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تبریزیها بیشترخود را به آب و آتش زدند، گفت: این مساوی نه به درد صبا می خورد و نه به درد گسترش.

وی با تاکید بر اینکه هر دو تیم برای سه امتیاز وارد زمین شده بودند، افزود: درنیمه اول بازیکنان صبا عملکرد خوبی داشتند ولی در نیمه دوم باد موافق گسترش بود و این کار را برای ما سخت کرد ولی بازی با همان تساوی بدون گل به پایان رسید.

تارتار با اشاره به اینکه این بازی گل نداشت ولی تماشاگر پسند بود، ادامه داد: به بازیکنانم گفته ام که ما برای سربلندی صبا تلاش می کنیم و در هفته های پایانی که با تیم های مدعی قهرمانی بازی داریم سعی خواهیم کرد بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم همچنین در خصوص خطای بازیکن صبا روی محمد ابراهیمی که گسترشی ها اعتقاد به خطای پنالتی داشتند گفت: ابراهیمی پای خود را به پای مدافع گیر داد و آن صحنه پنالتی نبود، اما در دقایق آخر بازی مدافع تیم تبریزی روی بازیکن ما خطا کرد که این صحنه حتما خطای پنالتی بود که داور نگرفت.