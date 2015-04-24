به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی درباره دلایل باخت راه‌آهن در این مسابقه اظهار داشت: باید بگویم بازی امروز داور بسیار خوبی داشت و باید از کمیته داوران به خاطر چیدمان داوری در مسابقه امروز تشکر کرد.

وی با اشاره به مشکلات تیم خود در بازی امروز تصریح کرد: متأسفانه تیم ما در مسابقه امروز بازیکن گلزن و پاس گل نداشت، شرایط تیم سپاهان نسبت به ما به میزان قابل توجهی بهتر بود و تیم اصفهانی امروز از هواداران خوب خود نیز در ورزشگاه بهره می‌برد.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن تهران تصریح کرد:بازیکنان ما در مسابقه امروز مسائل تاکتیکی را رعایت نکردند و به خوبی دستورات من را اجرا نکردند اما ما باید در دو بازی مستقیم مقابل گسترش فولاد تبریز و پیکان، که بسیار سرنوشت‌ساز است، به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: امیدوار هستم که سپاهان در ادامه برای کسب قهرمانی تلاش کرده و بتواند سهمیه آسیایی را کسب کرده و قهرمانی لیگ برتر را ازآن خود کند.

کاظمی با اشاره به عملکرد بازیکنان سپاهان تصریح کرد: باید بگویم که اسطوره پاس ایران یعنی نویدکیا در سپاهان حاضر است و خلعتبری و شریفی نیز در کنار او بازی می‌کنند و قطعا با وجود چنین بازیکنانی، راه‌آهن حریف سپاهان نخواهد شد.