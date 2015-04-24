به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان در نشست خبری پس از تساوی تیمش برابر استقلال تهران در هفته بیست و هفتم لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نیمه نخست شانس‌های بزرگ گلزنی داشتیم اما در نیمه دوم با تعویض تاکتیمی استقلال کمی عقب نشست، هرچند موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتیم ولی نتوانستیم به گل برسیم.

وی با بیان اینکه همه بازی خوبی را از پدیده برابر استقلال دیدند، افزود: امتیاز به حقی را در تهران گرفتیم و قدم بزرگی به جلو برداشتیم. امروز من این هدیه را به مردم مشهد بدهم که سال آینده یک تیم در لیگ برتر داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده در خصوص نداشتن تمام کننده در تیم خود، تاکید کرد: مساله جالب این بود که در ضربه آخر خوب نبودیم. تیم پدیده ماه‌هاست درگیر مسائل مالی است ولی با توجه به این مشکلات هم عملکرد خوبی برابر استقلال داشت. تیم ما روی استخوان‌هایش راه می‌رود ولی من از عملکرد نفرات تیم راضی هستم.

مرزبان در ادامه با توجه به مشکلاتی که باشگاه پدیده با آن دست به گریبان است، ادامه داد: چنانچه سال آینده با چنین مشکلاتی مواجه باشیم هرگز در این تیم نخواهم بود.

سرمربی پدیده ادامه داد: من به این تیم افتخار می کنم چراکه یک قلب متحد برای بازیکنان، کادر فنی و هواداران می تپد. تا به امروز حتی یک اعتراض کوچک را از سوی هواداران تیم شاهد نبوده ایم که در فوتبال ایران چنین چیزی کمتر اتفاق می افتد.

مرزبان در پایان گفت: ما از اول گفته بودیم ۳۵ امتیاز می خواهیم و الان ۳۱ امتیازی هستیم و دیگر برای بقا نمی جنگیم. تیم هایی که از لیگ یک می‌آیند فقط حق دارند هفت بازیکن لیگ برتری و دو بازیکن خارجی به خدمت بگیرند که این کار باعث می شود دچار مشکل شوند اما ما توانستیم این بحران را مدیریت کنیم. در مقایسه با تیم هایی که از لیگ یک بالا می آیند عملکرد خوبی داشتیم.