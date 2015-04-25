بیماری هفت ساله بیمارستان پارس آباد/ چهار استاندار و یک پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۳۸۷ وقتی کلنگ بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی پارس آباد به زمین زده شد، اصلی ترین دلیل احداث آن پاسخ به نیاز مبرم و جدی مردم این شهر به استقرار مرکز درمانی جدید بود.

شهری که بعد از مرکز استان اردبیل پرجمعیت ترین شهر این استان محسوب می شود و به دلیل نزدیکی به نوار مرزی کشور علاوه بر شهروندان آن، پاسخگوی نیاز اتباع آذری و حتی مسافرانی از استان های همسایه نیز هست.

علاوه بر این کمبود تخت های بیمارستانی موجب شده است اهالی این شهر با طی مسافت چند ساعته برای استفاده از امکانات درمانی به مرکز استان و حتی استان های دیگر سفر کنند.

احداث این طرح به عنوان یک مطالبه جدی تاکنون طی ناکامی های خود وعده های چهار استاندار و سه فرماندار را به خود دیده و در نهایت همچنان بر روی زمین مانده و به نظر می رسد برنامه های تاخیر در بهره برداری از آن به عادت گفتاری تبدیل شده و پاسخی به خواست مردم این منطقه داده نمی شود.

پروژه ای که به ماندگاری کشانده شد

سال ۸۷ این پروژه با اعتبار بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال کلنگ زنی شد که در مقایسه با حجم اجرایی پروژه در آن سال متناسب اما در سال های بعد رقم اندکی بود و همین کسری ها پروژه را طی سال های بعد بارها به تعطیلی کشاند.

وقتی در سال ۹۰ بر اساس وعده مسئولان وقت این بیمارستان نتوانست به بهره برداری برسد، نام «مهر ماندگار» ضمیمه آن شد و مجددا وعده ها از سر گرفته شد تا پروژه ای که دیگران آغاز کرده اند در رقابت های تبلیغاتی مدیران به عنوان پروژه ای طرح شود که قرار است به دست آن ها به اتمام برسد.

با این وجود یا مسئولان وقت نسبت به برآورد هزینه اطلاع نداشتند و یا اینکه اعتبارات بر خلاف وعده ها قطره چکانی و برای آجر به آجر طرح تزریق می شد و کافی نبود چرا که با اتمام سال ۹۲ که وعده طلایی مسئولان دولت دهم از جمله استاندار اردبیل، معاون راه و شهرسازی استان و وزیر راه و شهرسازی وقت برای افتتاح این پروژه بود، شهروندان بیمارستان پارس آباد را همچنان بستری و ناخوش دیدند.

کمبود تخت و ناله های روی زمین مانده

وعده استانداران دولت دهم در حالی روی زمین ماند که فرماندار وقت پارس آباد در سال ۱۳۹۱ از بهانه جویی های تاخیر در اجرای این طرح در رسانه ها به شدت گلایه کرد.

ولی کریمی با اشاره به اینکه تکمیل بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی پارس آباد نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار است، تاکید کرد که با این وجود پس از سه سال فقط ۱۷ میلیارد ریال به این پروژه تخصیص یافته است.

اینکه بر اساس اظهارات فرماندار پارس آباد تخصیص ۱۰۰ درصد وعده داده شده وزیر در کنار اعتبار اولیه طرح کجا هزینه شده و آیا اصلا تخصیص صورت گرفته از نکات مبهم این پروژه است.

کریمی همچنین از کمبود ۶۸ تخت بیمارستانی در این شهرستان خبر داد و گفت: پارس آباد به ۱۸۸ تخت بیمارستانی نیاز دارد که هم اکنون ۱۲۰ تخت موجود و یا در حال بهره برداری است و باید در سه سال آینده ۶۸ تخت مورد نیاز پارس آباد با پیگیری های علوم پزشکی استان بهره برداری و آماده خدمات رسانی به شهروندان شود.

کریمی با اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه برای تخت های بیمارستان افزود: طبق برنامه پنجم توسعه برای هر هزار نفر جمعیت ۱.۶ تخت مورد نیاز است که باید تا پایان سال ۱۳۹۴ بیش از ۶۸ تخت در مراکز درمانی و بهداشتی این شهرستان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تخت های بیمارستانی در شهرستان پارس آباد در مرکز شهرستان متمرکز شده است، اضافه کرد: در برنامه پنجم توسعه هیچ تختی برای احداث در شهرهای اسلام آباد، اصلاندوز و تازه کند پیش بینی نشده است.

تاکیدات فرماندار اسبق پارس آباد در حالی محقق نشد که این روزها علوم پزشکی دست خود را در تکمیل حتی ۱۲۰ تخت هفت ساله خالی می بیند.

نگرانی از اتمام بیمارستان در موعد مقرر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل برای چندمین بار در پاسخ به رسانه ها مبنی بر وضعیت این پروژه به پیشرفت فیزیکی آن اشاره نکرد و گفت برای اتمام آن در موعد مقرر نگرانیم.

فرهاد پورفرضی با بیان اینکه سه پروژه بیمارستان تروما، ۳۲ تختخوابی کوثر و بیمارستان پارس آباد توسط راه و شهرسازی اجرا می شود، اضافه کرد: دو مورد اول پیشرفت مطلوب دارند اما به نظر می رسد بهره برداری از بیمارستان پارس آباد به دهه فجر امسال موکول شود.

در حالی که طی سال های اخیر پیشرفت فیزیکی این پروژه حتی در یک سال واحد از ۴۰ درصد تا ۹۲ درصد اعلام شده است به نظر می رسد متولیان اصراری برای اتمام آن نداشته و با توجه به اظهارات فرماندار برنامه خاصی برای توسعه تخت های بیمارستان شهرستان پارس آباد در نظر ندارند.

هزینه کرد اعتبارات روی فلش صعودی

در این حال پروژه بهداشتی و درمانی ناتمام پارس آباد در حالی به فرماندار جدید این شهرستان واگذار شده که ناصر نصیری فرماندار سابق این شهرستان به کمبود اعتبارات آن در سال جاری نیز تاکید کرده بود.

وی با اشاره به آمار بالای بیمه شدگان تامین اجتماعی در پارس آباد گفت: مراجعه کنندگان بیمارستان تامین اجتماعی پارس آباد علاوه بر جمعیت شهرستان، شهروندان مناطق همجوار را نیز تشکیل می دهند که برای خدمات رسانی مطلوب تر در حوزه پزشکی و درمانی باید مشکلات این بیمارستان برطرف شده و زمینه ارائه خدمات سریع و کیفی فراهم شود.

نصیری با طرح این موضوع در رسانه ها که تاکنون ۱۳۰ میلیارد ریال برای این بیمارستان هزینه شده است، گفته بود برای تکمیل این طرح ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز لازم است.

با این وجود تکیه نصیری به فرمانداری پارس آباد نیز به تکمیل این بیمارستان سرعت نبخشید و در وضعیت فعلی شهروندان پارس آبادی تاکید دارند با توجه به روند احداث این پروژه هیچ یک از فرمانداران و مسئولان استان اردبیل در دولت یازدهم اقدام امیدوار کننده ای برای تکمیل آن ارائه نداده اند که با این روند به نظر می رسد نگرانی دانشگاه علوم پزشکی در زمان تحویل این بیمارستان بی مورد نیست.

مطالبه روی زمین مانده و‌ آب در هاون کوبیدن

در این خصوص باید به نقش کمرنگ نمایندگان مجلس در اتمام این طرح که پاسخ به مطالبه مردم این شهرستان است، بی توجه نبود. سه سال قبل نماینده مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار در مجلس با اشاره به فصل کاری محدود و نیز مشکلات پیش بینی نشده تکمیل بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی پارس آباد را برای پایان دولت دهم دشوار ارزیابی کرده و یادآور شده بود که با هزینه کرد ۶۰ میلیارد ریال اعتبار هم اکنون شاهد پیشرفت ۶۵ درصدی این طرح درمانی هستیم.

به گفته حجت الاسلام حبیب برومند احداث بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در این شهرستان است و باید با تخصیص اعتبارات کافی به روند اجرایی این طرح شتاب بخشید.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه بخش بهداشت و درمان در منطقه، کمبود امکانات و تجهیزات در حوزه بهداشت و درمان را یادآور و متذکر شد: با تکمیل این طرح، بخش قابل توجهی از کمبودهای بهداشتی و درمانی پارس آباد برطرف و شهرهای همجوار و حتی بیماران جمهوری آذربایجان تحت پوشش درمانی قرار می گیرند.

اگر تنها مشکل این پروژه حیاتی بحث کمبود اعتبارات بوده و مسئولان و نمایندگان نگرانی عمده ای برای آن دارند، آیا تلاش برای جذب اعتبار این بیمارستان کافی بوده است؟ چرا تمام پروژه های مختلف در استانهای دیگر اعتبار تخصیص داده می شود اما به طرح های مهم این استان از جمله راه آهن، پتروشیمی، بحث حوزه آب و... چنین اعتباراتی داده نمی شود.

با این وجود در مهرماه سال ۹۳ خبری به نقل از مجید خدابخش استاندار کنونی استان اردبیل در خروجی یکی از خبرگزاری ها رفت که به تکمیل پروژه ۱۲۰ تختخوابی پارس آباد و بیمارستان تروما یا سوختگی و سوانح اردبیل تا پایان سال اشاره داشته است، این اعلام نظر در حالی است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در تازه ترین اظهار نظر زمان اتمام این پروژه را به صورت احتمالی در دهه فجر امسال عنوان کرده است.

این بیمارستان که از زمان کلنگ زنی تاکنون مسئولیت چهار استاندار و دو دولت را تجربه کرده شامل بخش های جراحی، داخلی، زنان و زایمان و کودکان، بخش های مراقبتی سی سی یو و آی سی یو، بخش تشخیصی، اورژانس و درمانگاه بوده و از جمله پروژه های بیمار استان بوده که اسیر وعده های نافرجام شده است.

نباید فراموش کرد پروژه ای که می توانست با صرف هزینه به مراتب اندک چهار سال قبل به اتمام برسد، به دلایل مختلف از جمله بی تدبیری، عدم جذب اعتبار و... با هر آجر وعده ای را به بدنه خود پیوند زده است. وعده هایی که تمامی ندارد و در این میان خواست مردم لابه لای قول های مساعد پنهان مانده است.

گزارش: ونوس بهنود