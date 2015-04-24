به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خلیلیان شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل راه‌آهن تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: خوشحال هستیم که در این مسابقه توانستیم پیروز شویم اما باید بگویم که می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم اما فوتبال بسکتبال نیست.

وی افزود: در نیمه نخست باد می‌آمد و این مسئله بر کار ما تأثیرگذار بود اما در این مسابقه موقعیت‌های زیادی داشتیم. تیم ما برنامه دارد و به دنبال آسیا است و همه با انگیزه هستند تا با حمایت‌های فولاد مبارکه، پرسنل زحمت‌کش آن و هواداران به قهرمانی برسند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با اشاره به هزینه‌های صورت گرفته از سوی باشگاه‌ها در لیگ برتر گفت: باید این سئوال را پرسید که ما چگونه می‌خواهیم با تیم‌های عربی رقابت کنیم، نگاه به فوتبال حرفه‌ای نگاه هزینه‌ای نیست. مسئولان باید اجازه دهند که فوتبال هزینه‌های خود را در آورد و خودش هزینه کند تا تیم در آن نتیجه بگیرد .

وی با اشاره به عدم پرداخت قانون حق رشد در باشگاه‌های ایرانی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر خیلی از نکاتی که در فوتبال دنیا رعایت می‌شود، در فوتبال ایران رعایت نمی‌شود. بسیاری از باشگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و هزینه‌های سنگینی در لیگ انجام می‌دهند اما یک بازیکن با دو اخطار از فوتبال دور می‌شود و این در حالی است که محرومیت در اروپا با ۵ اخطار است.

وی درباره مشکلات سپاهان در دریافت حق رشد سردار آزمون گفت: ما برای حق رشد سردار آزمون طلبی از روسیه داریم و پیگیری‌های زیادی کردیم اما هنوز نتوانسته‌ایم حق و حقوق خود را دریافت کنیم.

مدیرعامل سپاهان درباره شانس قهرمانی تیم خود گفت: به نظر من شانس قهرمانی تیم‌های بالای جدول مساوی است. تراکتورسازی کار کرده و این نشان دهنده لیگ پویای ما است و ما برای خودمان شانس متصور هستیم اما قهرمان نیستیم، تیمی قهرمان است که تا پایان فصل در کورس بماند.

وی ادامه داد: سپاهان شخصیت قهرمانی دارد و ما باید در بازی‌های آخر فصل بهترین نمایش را از خود به نمایش بگذاریم.

خلیلیان در پاسخ به سئوالی درباره ماندگاری یا جدایی فرکی از سپاهان گفت: فعلا خیلی زود است که درباره ماندن فرکی یا جدایی وی سئوال بپرسید.