به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در یک بازی انتقادآمیز در ورزشگاه آزادی مقابل پدیده متوقف شد که این موضوع اعتراض برخی از هواداران حاضر در ورزشگاه را به همراه داشت.

عده‌ای از هواداران شعار «قلعه نویی حیا کن استقلال را رها کن» سر دادند و در این بین برخی از بازیکنان استقلال از جمله هاشم بیک‌زاده را هم بی‌نصیب نگذاشتند.

تعدادی از هواداران معترض قصد داشتند با دوربین‌های خبرنگاران در خصوص وضعیت باشگاه مصاحبه کنند که برخی طرفداران منتسب به امیر قلعه‌نویی خبرنگاران را تهدید کردند و مانع از انجام مصاحبه شدند.

همچنین در پایان این بازی، تعدادی از هواداران استقلال علی جاسم کرار شعار دادند که وی از این موضوع ناراحت شد و قصد داشت به سمت‌شان برود که محسن فروزان مانع این بازیکن عراق شد.