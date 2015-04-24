به گزارش خبرنگار مهر، شهاب گردان شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل راه‌آهن تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: مسابقه امروز، بازی خوبی بود و ما در این مسابقه شرایط خوبی داشتیم و توانستیم به پیروزی برسیم.

وی افزود: ما در این مسابقه به این سه امتیاز احتیاج داشتیم تا در کورس قهرمانی بمانیم و امیدوار هستم هفته به هفته پیش رفته و نتایج خود را تداوم بخشیم.

دروازه‌بان سپاهان اصفهان درباره شانس قهرمانی تیمش در لیگ برتر گفت: ما باید با بردهای بعدی به قهرمانی برسیم و مردم اصفهان را شاد کنیم و همه در این زمینه تلاش می‌کنیم.

وی با اشاره به دلایل کاهش حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر گفت: به نظر من عدم حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر به دلیل افت سطح فوتبال نیست زیرا می‌بینیم در بازی‌هایی که وقت آن مناسب است، استقبال تماشاگران نیز بیشتر می‌شود.

گردان گفت: به نظر من یکی از دلایل این مسئله این است که بازی‌ها پخش زنده می‌شود و برخی ترجیح می‌دهند در خانه بازی‌ها را تماشا کنند اما مهم‌ترین دلیل آن گرانی بلیط ها است، در بازی‌های رایگان استقبال تماشاگران از بازی‌ها خیلی خوب بود.