منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبیک، اظهار داشت: در ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه صبح جمعه مسئولان کارخانه جهان ماکارون آبیک طی تماس تلفنی با واحد آتش نشانی شهر خاکعلی، وقوع آتش سوزی را اعلام کردند و به گفته مسئولان کارخانه با وجود فاصله زیاد شرکت تا محل استقرار واحد آتش نشانی این واحد پس از ۱۵ دقیقه از زمان اطلاع بر سر صحنه آتش سوزی حاضر شد.

وی تصریح کرد: به دلیل وزش باد شدید کار مهار آتش با مشکلاتی مواجه شد و به همین دلیل از واحد های آتش نشانی شهرهای آبیک، قزوین، الوند، محمدیه، نظرآباد درخواست کمک شد و پس از این درخواست ۸۳ آتش نشان در ۱۰ اکیپ وارد عمل شدند و توانستند آتش سوزی را مهار کنند.

معاون عمرانی استاندار قزوین تأکید کرد: با توجه به اینکه در این مجموعه کارتن و چای زیادی وجود داشته تلفات مادی بسیاری به شرکت وارد شده اما شرکت، بیمه بوده و می تواند از مزایای بیمه بهره مند شود؛ خوشبختانه آتش سوزی تلفات جانی نداشتند و همه کارکنان در سلامت هستند.

حبیبی یادآور شد: چند اکیپ آتش نشانی تا فردا صبح در محل باقی می مانند تا به صورت کامل از وضعیت مهار آتش سوزی اطمینان پیدا کنند.