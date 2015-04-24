به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، مراسم صدمین سالگرد نبرد خونبار ارتش عثمانی با نظامیان متفقین در منطقه چاناک قلعه طی جنگ جهانی اول در ترکیه برگزار شد. در این مراسم که مقامات ۹۰ کشور جهان در آن حضور داشتند جنگنده های ارتش ترکیه نیز به اجرای نمایش هوایی پرداختند.

این مراسم برای یادبود بیش از ۱۳۰ هزار قربانی نبرد مذکور برگزار شد. در این نبرد که در سال ۱۹۱۵ و بین ارتش عثمانی و نظامیان آلمان، انگلیس و فرانسه درگرفت حدود ۸۶ هزار نظامی عثمانی و ۴۵ هزار نظامی کشورهای متفق کشته شدند.

در این نبرد که با حمله نیروهای متفق به عثمانی برای تصرف تنگه داردانل درگرفت همچنین دهها هزار نفر از نیروهای آنزاک (ارتش مشترک استرالیا و نیوزیلند) کشته و زخمی شدند. در استرالیا و نیوزلند نیز هرساله این روز به یادبود کشته شدگان و مجروحان این جنگ گرامی داشته می‌شود.