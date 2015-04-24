به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ولادیمیر پوتین و فرانسوا اولاند در حاشیه مراسم سالگرد کشتار ارامنه در ایروان با یکدیگر دیدار کردند. پوتین در این دیدار گفت: متاسفانه روابط ما در بهترین حالت خود قرار ندارد، تجارت با فرانسه کاهش پیدا کرده و این موضوع تنها باعث تاسف است.

وی در اظهاراتی که نشان دهنده تلاش کرملین برای شکستن فشار بین المللی تعبیر شد، افزود: معتقدم باید بدنبال راه هایی برای بازگرداندن روابط به حالت قبل باشیم و فکر می کنم این مساله به نفع همه باشد. فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه نیز به نوبه خود خواستار اجرای توافقنامه صلح اوکراین شد که در ماه فوریه در مینسک به امضا رسید.

از دیگر محورهای گفتگوی امروز روسای جمهور روسیه و فرانسه، روند اجرایی کردن قرارداد خرید ۲ فروند ناو جنگی کلاس میسترال به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بود.

علیرغم آن که توافقنامه ای برای آتش بس بین دولت و مخالفان اوکراینی به امضا رسیده ولی ناظران اروپایی می گویند همچنان تبادل آتش بین طرفین در جریان است. در پی بروز بحران در اوکراین طی سال گذشته، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های یکجانبه ای را علیه مسکو اعمال کردند.