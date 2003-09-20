۲۹ شهریور ۱۳۸۲، ۱۴:۳۰

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي

همواره امداد غيبي ما را همراهي كرده است

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر عبدالله جاسبي در نخستين اجلاس بزرگداشت جوانان و فرهنگ ايثار گفت : در اين چهل سال يعني از خرداد 42 تا كنون همواره يك دست غيبي و يك امداد الهي ما را در همه جهات حمايت كرده است .

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبر گزاري مهر عبدالله جاسبي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رييس دانشگاه آزاد اسلامي طي سخناني در نخستين اجلاس بزرگداشت جوانان و فرهنگ ايثار گفت :  اينكه ما در موضوع انتقال ايثار و فرهنگ آن  به نسل جوان تا چه حد موفق بوده ايم محل بحث و مشاجره است در اين زمينه اگرچه كارهايي صورت گرفته است وليكن اين كارها كافي نبوده و به نظر من نسل سوم انقلاب در اين زمينه از ما طلب كار هستند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت : در اين چهل سال يعني از خرداد 42 تا كنون همواره يك دست غيبي و يك امداد الهي ما را در همه جهات حمايت كرده است . ما نيز بايد به نسل سوم انقلاب اين موضوع را بفهمانيم كه اين انقلاب يك انقلاب الهي بوده است .

جاسبي در ادامه گفت :  من در اين جا سه سوال را مطرح مي كنم ،آيا در اين جنگ كسي متحد ما بود ؟نتيجه جنگ چه شده است ؟ مخالفين ما در زمان جنگ چه وضعيتي داشتند ؟

بايد گفت كه ما در زمان جنگ تنها بوديم و از كيان و شرف خود به تنهايي دفاع كرديم و هيچ كشوري هم به ما كمك نكرد ولي در مقابل ما رژيم بعث عراق حضور داشت كه همه قدرتهاي بزرگ دنيا با او متحد بودند . طبق بررسيهاي آماري ما بايد در اين جنگ دچار شكست فاحشي مي شديم وليكن ديديم كه در عمل اين طور نشد . ما آتش بس را پذيرفتيم و در آن مقطع از زمان هم انتقادات فراواني شد و حتي گفتند كه ايران در جنگ شكست خورده و لي الا ن كه مي بينيم متوجه مي شويم كه ما در اين جنگ حتي يك متر مربع از خاكمان را به دشمن نداديم . تنها در اين جنگ در چند صد سال اخير است كه ما هيچ بخشي از خاك كشورمان را به دشمن نداده ايم .اين چيزي جز امداد غيبي نيست . ما هيچ كاري نكرده ايم البته چرا رزمندگان عمل كننده بودند و ليكن آن امداد غيبي بود كه ما را پيروز كرد به بيان ديگر دست قدرت خداوند از آستين رزمندگان بيرون آمد و باعث شد تا دشمنان ايران به ذلت و خواري بيفتند .

عضو شوراي عالي لنقلاب فرهنگي درادامه اظهار داشت : در كل بايد بگويم راستاي حركت ايران در گذشته درست بوده هرچند اشتباهاتي در اين مسير داشته است .

رييس دانشگاه آزاد اسلامي در پايان متذكر شد : بايد بگويم ما نيز بايستي در موضع عقلاني حركت كنيم و با برنامه ريزي و تلاش به سمت هدف حركت كنيم همه اينها زماني موفق مي شود كه آن دست الهي كه همواره با ما بوده است باز هم حضور داشته باشد و ما را از مشكلات و سختيها برهاند.

 

 

کد مطلب 25611

