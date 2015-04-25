ساخت عایقهای حرارتی و برودتی با ایرولیت ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرولیت، نام تجاری هواژل آبگریز سیلیس و محصولی از شرکت دانش بنیان واکنش صنعت پارت است. این محصول که عمدتاً از مواد اولیه‌ی داخلی تولید شده، به دلیل کیفیت مناسب و قیمت بسیار پایین‌تر نسبت به نمونه‌های خارجی قابلیت رقابت با آن‌ها را دارد‌. ایرولیت در ساخت عایق‌های حرارتی و برودتی و به منظور کاربرد در صنعت ساخت و ساز، نفت و انرژی قابل بهره‌برداری است.

بهره‌گیری از عایق‌های حرارتی و برودتی در صنایع مختلف، سال‌هاست که مورد بهره‌برداری قرار گرفته و نیاز به استفاده از عایق‌ها هم‌زمان با راه‌اندازی هر فناوری لازم است. با توجه به تلاش صنایع در صرفه‌جویی هرچه بیشتر در هزینه‌های انرژی، استفاده از عایق‌ها با اقبال بیشتری روبرو شده است. امروزه نسل جدید عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، که به کمک پودر سیلیس در حال تولید هستند، جایگزین بسیار مناسبی برای عایق‌های قدیمی به شمار می‌روند.

شرکت دانش بنیان واکنش صنعت پارت، در جهت ارتقای تولید ملی و دستیابی به دانش فنی تولید مواد نانو مقیاس اقدام به تولید صنعتی سیلیس نانومتخلخل آبگریز، یا همان ایروژل(هواژل) آبگریز سیلیس، با نام تجاری «ایرولیت» کرده است. دانش فنی تولید ایرولیت در اداره‌ی ثبت مالکیت صنعتی با شماره ۸۰۱۶۰ به ثبت نهایی رسیده است. همچنین این محصول دارای تأییدیه نانومقیاس از ستاد توسعه‌ی فناوری نانو است.

بر اساس اعلام ستاد نانو، به گفته‌ی مهدی دیانی - مدیر عامل شرکت، ایروژل آبگریز سیلیس ماده‌ای جامد با چگالی پایین، تخلخل بسیار بالا و حفرات نانومتری است. این ماده با توجه به خواص ذکر شده می‌تواند کاربردهای وسیعی در حوزه‌های مختلف نظیر ساخت عایق‌های حرارتی، رنگ‌های عایق و مواد پرکننده‌ی محفظه‌ی شیشه‌های دوجداره داشته باشد.

از ویژگی‌های ایرولیت می‌توان به قدرت جذب اشعه‌ی ماوراء بنفش، ظاهر نیمه شفاف، فوق آبگریز و سبک وزن بودن اشاره کرد. افزون بر این، محصول نام برده غیر قابل اشتعال و غیر سمی است و از این جهت ماده‌ای ایمن و بی اثر برای کاربران در تماس با آن خواهد بود.

دیانی در ادامه عنوان کرد: در ساخت این محصول تلاش شده تا از یک فرایند شیمیایی ساده برای تولید و تبدیل هیدروژل سیلیس به ایروژل سیلیس استفاده شود.

مدیر عامل شرکت واکنش صنعت پارت در پایان با مقایسه‌ی محصول این شرکت با نمونه‌های تولید شده به روش‌های معمول گفت: «پودر ایروژل سیلیس تولید شده با روش‌های معمول، آبدوست و جاذب رطوبت است. این امر استفاده از آن را در مواردی که وجود رطوبت مشکل ساز است محدود می‌کند. در مقابل با روش ارائه شده توسط شرکت واکنش صنعت پارت، پودر آیروژل، آبگریز است. این خاصیت باعث می‌شود تا بتوان از آن در مواردی که رطوبت مزاحم در محیط وجود دارد، استفاده نمود. از جمله‌ی این موارد استفاده در ساخت پتوهای عایق سرد و گرم است که پس از قرار دادن در اطراف خط لوله و تأسیسات صنعتی نه تنها موجب عایق‌سازی این تجهیزات شده، بلکه مانع از رسیدن آب به سطح آن‌ها شده و از خوردگی تأسیسات جلوگیری می‌کند.»