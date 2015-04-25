به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشگر عطاءالله صالحی در مراسم افتتاحیه هیأت معارف جنگ شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی که در پادگان دژ خرمشهر با حضور دانشجویان دانشکده افسری و مسئولان نظامی برگزار شد، اظهار داشت: مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس بازگوکننده زبان شهدا و مظلومین است.
وی ادامه داد: نظامیها در شرایط نیاز، شهید میشوند و آنهایی که زنده میمانند، خاطراتی همچون هشت سال دفاع مقدس را برای نسل آینده بازگو میکنند.
فرمانده کل ارتش گفت: امروز هزاران نفر مانند صیاد شیرازی، همتی و فکوری در پادگان ها آموزش میبینند و روحیه شهادتطلبی را در خود تقویت میکنند.
امیر سرلشگر صالحی همچنین به دیدار اخیر مسئولان و افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران با فرماندهی معظم کل قوا به مناسبت ۲۹ فروردین اشاره کرد و افزود: در این دیدار، رئیس هیات معارف جنگ گزارشی از برگزاری همایش صیاد شیرازی ارائه کرد که رهبر معظم انقلاب برای بهتر برگزار شدن آن دعا کردند.
براساس این گزارش، در این مراسم امیر سرتیپ ناصر آراسته، رئیس هیأت معارف جنگ نیز گفت: ارزش انسان ها با همت ها و آرزوهای الهی آنها مشخص میشود و شما افسران جوان این سرزمین از روحیه و همت بلند برخوردار هستید.
وی اظهار داشت: این همایش، سفر کمالجویی است و افسران حاضر از نزدیک با مناطق جنگی همچون دهلاویه، هویزه، پایگاه هوایی و بسیاری از آثار هشت سال دفاع مقدس آشنا میشوند و آموزش های نظامی را نیز در کنار آن فرا می گیرند.
گفتنی است، نوزدهمین دوره هیأت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی از سوم اردیبهشت ماه در استان خوزستان آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه مییابد. در این دوره دانشجویان سال سوم دانشکده افسری دانشکده امام علی (ع)، قرارگاه پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر حضور دارند که ضمن آموزشهای نظامی از مناطق جنگی هشت ساله دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.
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