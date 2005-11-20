اختلافات داخلي، زمينه دخالت بيگانگان را در لبنان فراهم مي كند/ آمريكا با چترسازمان ملل متحد در لبنان دخالت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، كريم بقرادوني رئيس حزب الكتائب لبنان در گفتگو با روزنامه البيان گفت كه آمريكا با سوء استفاده از چتربين المللي ، لبنان را امر و نهي مي كند.

بقرادوني كه معتقد است مي تواند مسيحيان لبنان را رهبري كند، ابرازعقيده كرد: آمريكا درحال حاضر با چتر بين المللي بر لبنان حكومت مي كند و اختلافات لبناني ها زمينه دخالت هاي خارجي را تسهيل مي كند و در نتيجه رئيس جمهوري را با اراده بيگانگان بر لبناني ها تحميل مي كند.

وي خاطر نشان كرد كه لبنان در حال حاضر تحت كنترل بين المللي و در قبضه آمريكا است و در عمل آمريكا با چتر سازمان ملل متحد بر لبنان حكومت مي كند.

بقرادوني معتقد است كه خطرناك ترين مسئله در اوضاع مسيحيان خاورميانه مربوط به حوادثي است كه درباره وضعيت جمعيتي آنها در بيت المقدس روي مي دهد.

وي در خصوص قطعنامه هاي 1559 و 1614 ابراز عقيده كرد كه دو قطعنامه مذكور لبنان را براي اولين بار در مقابل دو احتمال بد قرار دادند كه اول مخالفت با اجراي اين قطعنامه ها و در نتيجه رويارويي با جامعه بين المللي است كه لبنان قادر به اين كار نمي باشد و دوم موافقت با اين قطعنامه ها و بروز شكاف و اختلافات داخلي در لبنان كه به زيان اين كشور است و در نتيجه بايد نحوه تعامل لبنان با قطعنامه هاي مذكور بررسي شود.

بقرادوني در خصوص امكان سرنگوني اميل لحود گفت كه اين مسئله از نظر قانون اساسي امكان ندارد و سرنگوني وي از طريق تظاهرات خياباني نيز ممكن نيست زيرا چنين مسئله اي منجر به تجزيه كشور خواهد شد.

جنبش هاي " امل" و حزب الله نيز به تلاش هاي آمريكا و غرب براي قيموميت بر لبنان هشدار داده اند.

