به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مدرسه آزاد فکری مهاجر، محفل فلسفه ورزیهای دانشجویی به روش درس ـ گفتگو در ترم بهار برگزار می شود.

یکی از این کلاسها «علم، دین و نظریه علم دینی» است که با حضور حجت الاسلام دکتر حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دکتر حمیدرضا آیت اللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برپا می شود.

بحث از نسبت علم و دانشهاي بشري و دين از موضوعات غير قابل مهم روزگار جديد است. اين نظريات كه همه گونه انديشه از تعارض علم و دين (با موجه دانستن علم)، تعامل علم و دين، بي ارتباط دانستن علم و دين و باز هم تعارض علم و دين(اين بار با موجه دانستن علم) در آن وجود دارد اكنون در ايران خود را با گروه هاي مختلف موافقان و مخالفان نظريه علم دين نشان مي دهد.

همه اين نظرات با طرز تلقي هاي مختلفي از كه از دين و علم دارند نظري در اين ميان انتخاب كرده اند و مخالفان خود را نقادي مي كنند. برخي تحليلي اجتماعي - تاريخي از علم و دين دارند و يك گونه اين فضا را ترسيم ميكنند، عده اي با تحليل رئاليستي اين دو عرصه اين دو را متعامل ميدانند، عده اي با مخدوش دانستن مباني علم آن را باطل و عده اي با تاريخي دانستن دين و آن را متعلق به دوران گذشته دانستن آن را به گوشه اي نهاده و همراه كاروان دانهاي بشري مي شوند و همچنين گروه هاي مختلف ديگر...البته اين تقسيم ما در مقابل گونه هايي ديگر از نگاه به اين ماجراست و ممكن است در آن مناقشه شود.

اين موضوعات كه تقريبا از دهه هفتاد در ايران مطرح شد مدت طولاني اي در صدر بحث ها و مناظرات فكري جامعه قرار داشت. اين انديشه ها با تلقي اي كه از جايگاه علم و دين دارند جهان هايي با وزن هاي مختلف از اين دو امر براي ما ترسيم ميكنند و اين دو موضوع كه حقيقتا از موضوعات مهم زندگي انسان هستند را در جايگاه مورد نظر خود قرار داده و جريان يافتن هر كدام از اين نگاه ها در زندگي و جامعه ما قطعا تأثيرات مهمي خواهند داشت. از تاثيرات مهم اجتماعي اين نگاه ها ميتوان به سياست گذاري هاي آموزشي و فرهنگي آنها، تأثيرات آنها در برنامه ريزي آموزش عالي و ... اشاره كرد كه توضيح عمق اين تاثيرات مجالي مفصل مي طلبد.

چگونه این انديشه ها را بشناسيم و ميانشان داوري مناسبي داشته باشيم؟(سبك جديد درس- گفتگو) پيشنهاد مدرسه آزادفكري مهاجر در اين امر سبك درس-گفتگوست، در اين سبك كه طرح نوين مدرسه آزاد فكريست، هم سخنان صاحنظران با برنامه ريزي خاصي به خوبي ارائه و شنيده مي شود و هم در گفتگويي روشن و چالشي مي توانيم به طرز مطمئن تري ميان اين انديشه ها داوري كنيم.

به صورت مشخص تر، هر درس - گفتگو از شش جلسه تشكيل شده است. هر استاد يك جلسه نظرات خود را بيان مي كند، يك جلسه انديشه هاي استاد ديگر را نقد مي كند و دو جلسه نيز به صورت مناظره و گفتگو برگزار مي شود. شايد اين درس-گفتگو نخستين مناظره و گفتگوي علمي و آموزشي دو متفكر معتقد به علم ديني باشد كه قطعا سبب خواهد شد نظريات اين حوزه خصوصا در بين مدافعان نظريه علم ديني مورد مداقه بيشتر قرار گيرد و موجب ارزيابي مناسبي از هر كدام از آنان توسط موافقان و مخالفان اين نظريات شود.