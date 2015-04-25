شعرای جوان درصدی از بلوغ تکنیکی و محتوایی را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش شفاعی، درباره برآیند كلی فراز و فرودهای جریان شعر جوان اظهار داشت: اگر نسبت به فعالیت جوانان در عرصه شعر یك نگاه معدلی داشته باشیم، نظر من این است كه جریان شعری موفق بوده است. امروز چهره هایی از شعر جوان در جامعه معرفی شده اند كه جامعه آن ها را قبول كرده اند و آثارشان را دنبال می كنند.

این شاعر با اشاره به استقابل از شعر شعاری نسل جوان تصریح كرد: شاعران ۳۰ الی ۴۰ ساله امروز ما كه جوان محسوب می شوند در جامعه شناخته شده هستند و مردم شعر آن ها را می خوانند، دست به دست می دهند و در زبان روزمره خودشان نیز از سروده های آنان بهره می برند.

وی در ادامه گفت: این سطح از مقبولیت شاعران جوان از سوی مخاطب به خودی خود نشان دهنده این است كه عدهای خودشان را به عنوان شاعر اثبات كردهاند كه هر كدام پایگاهی از مخاطبان را دارند.

آرش شفاعی با اشاره به پیشرفت های صوری و محتوایی شعر جوان توضیح داد: وقتی می بینیم كه شعر شعرای این نسل در جامعه دست به دست شده و خوانده می شود متوجه می شویم كه شعرای جوان به درصدی از بلوغ از جنبه های تكنیكی و محتوایی رسیده اند و توانسته اند حرف مردم را بزنند كه مورد استقبال قرار گیرند. شعر امروز در كل از نظر تلاش های فمی و قالب شعری و همین طور مضمون بسیار پیشرفت داشته است.

وی در خصوص مضمون شعر امروز خاطرنشان كرد: ما امروز می بینیم كه شعرای جوان كه تعدادشان هم زیاد شده است بسیاری از مضمون ها را مورد توجه قرار می دهند. خودشان را منحصر به یك موضوع نمی كنند و از ورود به مضمون هایی كه كمتر مورد توجه بوده باكی ندارند.

این شاعر در بررسی آسیب هایی كه شعر جوان را تهدید می كند تصریح كرد: در هر فعالیت فرهنگی آسیب ها و تلفاتی هم هست. به خصوص وقتی درباره یك چیزی مانند شعر كه جذاب است. همین جذابیت هم باعث می شود كه جماعتی را به دنبال خود می كشد و آن مسئله را بیش از پیش در دام سطحی ماندن گرفتار می كند.

آرش شفاعی درباره كثرت شعرای امروز یادآور شد: البته این كثرت شعرا از جنبه ای هم بسیار خوب است. این كه هر شاعری با سلیقه خود به موضوع ها نگاه كرده و تولید مخصوص به خود را دارد. از این رو كثرت مضمون ها و نوع پرداخت هم بالا می رود و همین می شود كه بسیاری از مردم را پوشش می دهد و آن ها را به سمت و سوی شعر خواندن رغبت می دهد.

وی با بیان این سوال كه باید بررسی شود چرا جامعه امروز از زبان شعری یك شاعر ۳۰ ساله استقبال می كند در ادامه گفت: امروز دیگر سطحی از رفاه در جامعه وجود دارد. توجه به سواد و سطح تحصیلات بالا رفته است و مردم غیر از گذران امور زندگی خود برای معنادهی به زندگی خود نیز تلاش می كنند. از این رو حرف خود را در شعر شعرای جوان یافته و آن را می خوانند.

این شاعر در پاسخ به این سوال كه آیا می شود شعر امروز را حائز یك سبك خاص دانست یا نه، تصریح كرد: امروز دیگر به دلیل نحوه زندگی هر فرد و این كه فردیت بیشتر شده است نمی شود از سبك به معنای سبك های ادبی دوران های مختلف شعری سخن گفت؛ چرا كه امروز دیگر معیار ها برای هر فرد تغییر پیدا كرده و سلیقه ها متكثر شده است.

وی افزود: از این رو نمی شود شعر همه شعرای امروز را یك كاسه كرد. اما هر فرد برای خودش سبك خاصی آفریده و آن را عرضه می كند.

این شاعر به نقد از جشنواره های شعر پرداخته و گفت: جشنواره هر چند در ذات خود كار خوبی است. اما در وضعیت فعلی من فكر می كنم برگزاری جشنواره با بودجه های سنگین اولویت ما نیست. اولویت جریان شعر امروز این است كه امكانات چاپ اثرشان هست كه به صورت جدی وارد عرصه شعر شوند و نقد ببینند.