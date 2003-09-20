پرسپوليس به مجارستان دعوت شد

به گزارش خبرنگار"مهر" مسوولان باشگاه " واشاش" مجارستان ازتيم فوتسال پرسپوليس دعوت كرده اند تابراي انجام چند بازي دوستانه به اين كشور سفر كنند .

حسين آروني قائم مقام باشگاه پرسپوليس دراين مورد مي گويد: درفاكسي كه ازطرف باشگاه " واشاش" مجارستان به دفتر باشگاه پرسپوليس رسيده است، ازتيم فوتسالمان دعوت شده براي انجام چند بازي دوستانه وبرپايي يك اردوي تداركاتي اوايل آبان ماه سالجاري به اين كشورسفر كند.

قائم مقام باشگاه پرسپوليس افزود: البته هنوزانجام اين سفرقطعي نشده است ، چرا كه مسوولان اين باشگاه مجارستاني حاضر نشده اند تمام هزينه هاي آن را تقبل كنند. بااين حال درحال بررسي پيشنهاد آنها هستيم وبزودي تصميم نهايي رادراين مورداتخاذ خواهيم كرد.