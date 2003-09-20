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۲۹ شهریور ۱۳۸۲، ۱۵:۴۸

براي انجام چند بازي دوستانه

پرسپوليس به مجارستان دعوت شد

پرسپوليس به مجارستان دعوت شد

درحاليكه تيم فوتسال پرسپوليس در مسابقات ليگ فوتسال ايران به مقام قابل توجهي دست پيدا نكرد،اما يكي از باشگاههاي مجارستاني از اين تيم دعوت كرده تابه اين كشور سفر كند.

به گزارش خبرنگار"مهر" مسوولان باشگاه " واشاش" مجارستان ازتيم فوتسال پرسپوليس دعوت كرده اند تابراي انجام چند بازي دوستانه به اين كشور سفر كنند .

حسين آروني قائم مقام باشگاه پرسپوليس دراين مورد مي گويد: درفاكسي كه ازطرف باشگاه " واشاش" مجارستان به دفتر باشگاه پرسپوليس رسيده است، ازتيم فوتسالمان دعوت شده براي انجام چند بازي دوستانه وبرپايي يك اردوي تداركاتي اوايل آبان ماه سالجاري به اين كشورسفر كند.

قائم مقام باشگاه پرسپوليس افزود: البته هنوزانجام اين سفرقطعي نشده است ، چرا كه مسوولان اين باشگاه مجارستاني حاضر نشده اند تمام هزينه هاي آن را تقبل كنند. بااين حال درحال بررسي پيشنهاد آنها هستيم وبزودي تصميم نهايي رادراين مورداتخاذ خواهيم كرد.

کد مطلب 25612

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