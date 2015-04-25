به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین رمان مرتضی کربلایی لو پس از سه سال با عنوان «سمت کالسکه» توسط نشر روزنه منتشر شد.
نویسنده در پشت جلد کتاب، سمت کالسکه را یک «رمان-دیوانه» خوانده است. ماجرای رمان در تبریز میگذرد.
به گفته کربلایی لو این اصطلاح ناشی از سبک و ساختار هنجار شکنانه رمان و نیز فضاسازی های خاصی است که او در این رمان حول شخصیت اصلی ایجاد کرده است.
راوی دانای کل رمان آشکارا نظر به قرن نوزدهم روسیه دارد و از ناکامیهای معاصر تبریز در رنج است. او با کاوه، شخصیت روشنفکر رمان در صدد ویران کردن اوضاع برمیآید اما به نتیجه نمی رسد. در نهایت و از مجرای داوود، دیگرشخصیت رمان، از واقعگرایی که بازتاب دهنده چیزی جز تبریز و تلخیها و ناکامیهایش نیست به اکسپرسیونیسم گذر می کند تا بتواند با تجسم آرزوی درونش در جهان روسیه گام بردارد و نفس بکشد.
کالسکه» در عنوان رمان اشاره به اتاقکی اسرارآمیز در یک صبح برفی دارد که هوای قرن نوزدهم روسیه در آن حبس شده و از پنجره اش ویرانه آباد دیده میشود و منتظر است تا داوود و معشوقش را سوار کرده با خود ببرد.
در این رمان یک رویداد همچون راز تا پایان رمان باقی می ماند و برای خواننده هرگز گشوده نمیشود. این رمان در سیصد و چهل صفحه توسط نشر روزنه منتشر شده است.
از مرتضی کربلایی لو پیش از این آثاری چون مفید آقا، روباه و لحظه های عربی، زنی با چکمه های ساق بلند سبز، جمجمه ات را قرض بده برادر منتشر شده بود.
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