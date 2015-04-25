به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین رمان مرتضی کربلایی لو پس از سه سال با عنوان «سمت کالسکه» توسط نشر روزنه منتشر شد.

نویسنده در پشت جلد کتاب، سمت کالسکه را یک «رمان-دیوانه» خوانده است. ماجرای رمان در تبریز می­گذرد.

به گفته کربلایی لو این اصطلاح ناشی از سبک و ساختار هنجار شکنانه رمان و نیز فضاسازی های خاصی است که او در این رمان حول شخصیت اصلی ایجاد کرده است.

راوی دانای کل رمان آشکارا نظر به قرن نوزدهم روسیه دارد و از ناکامی­های معاصر تبریز در رنج است. او با کاوه، شخصیت روشنفکر رمان در صدد ویران کردن اوضاع برمی­آید اما به نتیجه نمی­ رسد. در نهایت و از مجرای داوود، دیگرشخصیت رمان، از واقع­گرایی که بازتاب ­دهنده­ چیزی جز تبریز و تلخی­‌ها و ناکامی­‌هایش نیست به اکسپرسیونیسم گذر می­ کند تا بتواند با تجسم آرزوی درونش در جهان روسیه گام بردارد و نفس بکشد.

کالسکه» در عنوان رمان اشاره به اتاقکی اسرارآمیز در یک صبح برفی دارد که هوای قرن نوزدهم روسیه در آن حبس شده و از پنجره­ اش ویرانه­ آباد دیده می­شود و منتظر است تا داوود و معشوقش را سوار کرده با خود ببرد.

در این رمان یک رویداد همچون راز تا پایان رمان باقی می­ ماند و برای خواننده هرگز گشوده نمی­شود. این رمان در سیصد و چهل صفحه توسط نشر روزنه منتشر شده است.

از مرتضی کربلایی لو پیش از این آثاری چون مفید آقا، روباه و لحظه های عربی، زنی با چکمه های ساق بلند سبز، جمجمه ات را قرض بده برادر منتشر شده بود.