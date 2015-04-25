علت حریق زمینهای اطراف فرودگاه اهواز نامشخص است

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: راس ساعت ۹ و ۲۲ دقیقه شب گذشته از طریق تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گزارش حریقی در اطراف فرودگاه اعلام شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت محل حریق آتش نشانان بلافاصله در محل حاضر شده و مشاهده كردند كه بخش وسیعی از زمین های اطراف فرودگاه كه دارای پوشش خار و خاشاك بودند به دلیل نامعلومی دست خوش حریق شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح كرد: با توجه به شدت باد این حریق هر لحظه در حال گسترش و انتقال به اطراف بود كه بلافاصله عملیات اطفا حریق توسط ماموران آتش نشانی شروع شد.

حق شناس یادآور شد: راس ساعت دو و ۴۷ دقیقه بامداد امروز اطفاء حریق به صورت كامل انجام شد اما متاسفانه علت حریق هنوز مشخص نیست.

وی در پایان گفت: در این عملیات چهار دستگاه خودرو اطفاء حریق و سه دستگاه تانكر آب را به كار گرفتیم زیرا خاموش كردن آتش خار و خاشاك به آب فراوانی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اين آتش سوزی چهارمين حريق رخ داده در روزهای پايانی هفته گذشته بود.