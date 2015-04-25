  1. استانها
  2. خوزستان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

حق شناس:

علت حریق زمینهای اطراف فرودگاه اهواز نامشخص است

علت حریق زمینهای اطراف فرودگاه اهواز نامشخص است

اهواز ـ مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: زمین های اطراف فرودگاه اهواز طعمه حریق شدند كه تاكنون علت آن مشخص نشده است.

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: راس ساعت ۹ و ۲۲ دقیقه شب گذشته از طریق تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گزارش حریقی در اطراف فرودگاه اعلام شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت محل حریق آتش نشانان بلافاصله در محل حاضر شده و مشاهده كردند كه بخش وسیعی از زمین های اطراف فرودگاه كه دارای پوشش خار و خاشاك بودند به دلیل نامعلومی دست خوش حریق شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح كرد: با توجه به شدت باد این حریق هر لحظه در حال گسترش و انتقال به اطراف بود كه بلافاصله عملیات اطفا حریق توسط ماموران آتش نشانی شروع شد.

حق شناس یادآور شد: راس ساعت دو و ۴۷ دقیقه بامداد امروز اطفاء حریق به صورت كامل انجام شد اما متاسفانه علت حریق هنوز مشخص نیست.

وی در پایان گفت: در این عملیات چهار دستگاه خودرو اطفاء حریق و سه دستگاه تانكر آب را به كار گرفتیم زیرا خاموش كردن آتش خار و خاشاك به آب فراوانی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اين آتش سوزی چهارمين حريق رخ داده در روزهای پايانی هفته گذشته بود.

کد مطلب 2561227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها