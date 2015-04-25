کتاب «سروش، دین و نواندیشی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين کتاب به نقد و ارزیابی دیدگاه های دکتر عبدالکریم سروش مي پردازد و با طرح پنج محور از مباحث مختلف مورد بحث توسط سروش، می‌کوشد با توجه به ضرورت‌های یاد شده و با استفاده از منابع و آثار مرتبط، برخی از مهم‌ترین آرا و ایده‌های آقای سروش را متناسب با سطح علمی وجوان و به صورت گزیده و روان، طرح، بررسی و ارزیابی کند.

در هر بخش، ابتدا دیدگاه دکتر سروش براساس آثار و عبارات خود وی نقل و سپس بررسی و آسیب‌شناسی می‌شود.

گفتنی است چندی از مباحث، به طور ذاتی دارای دشواری هستند و دستیابی به نتایج آن، نیازمند آگاهی اولیه از برخی مقدمات و زمینه‌هاست.

فصل‌های کتاب «سروش، دین و نواندیشی» عبارتند از؛ فصل اول: قبض و بسط تئوریک شریعت ـ فصل دوم: انتظار بشر از دین و قلمرو دین ـ فصل سوم: نبوت و بسط تجربه نبوی ـ فصل چهارم: جامعه دینی ـ فصل پنجم: اندیشه سیاسی و حکومت دینی.

این کتاب به قلم عبدالحسین خسروپناه و حسن پناهی آزاد در ۱۲۳ صفحه و قیمت ۷۰۰۰ تومان منتشر شده است.

علاقمندان براي تهيه اين كتاب مي توانند به سايت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به نشاني http://poiict.org/news/۶۲۶ مراجعه كنند!