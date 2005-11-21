اين مقام اجرايي بورس درگفت وگو باخبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص پيامدهاي عدم پذيرش پست دبيركلي بورس از سوي نهاونديان،گفت: تا كنون كه نبود دبيركل دركارهاي اجرايي وفعاليت ها مختلف بورس خللي ايجاد نكرده، اما توصيه جدي تمام كاركنان سازمان بورس به هيئت مديره اين است كه درانتخاب دبير كل جديد تعلل نكنند.

وي با اشاره به مشكلات بورس درچند ماه گذشته خاطرنشان كرد:درحال حاضرمشخص نبودن پست دبيركل موجب كاهش حجم معاملات شده وبراي جلوگيري ازافت شديد شاخص ها بايد هرچه سريعترمديريت بازاربه ثبات لازم برسد.

اين مقام آگاه تسريع درسپردن سكان بازارسرمايه به دست فردي توانمند وآگاه را ضروري دانست وتصريح كرد: اگربا توجه به عدم قبول دبيركلي بورس ازسوي نهاونديان، انتخاب فردي شايسته درهيات مديره يك فرآيند طولاني دارد لازم است،هيات مديره براي اداره قانوني بورس دراين مدت يك سرپرست تعيين كند.

وي درپايان با ابرازاميدواري نسبت به بهبود وضعيت بازارسرمايه درآينده اي نزديك ،ازتلاش ها وزحمات حسين عبده تبريزي دبيركل پيشين بورس تشكر وقدرداني كرد.