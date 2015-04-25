آفت جذب بی رویه دانشجو و تعدد رشته ها در علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه از مجموعه نشست‌های هم‌اندیشی استادان و فرهیختگان علوم انسانی، با حضور محمود نیلی احمدآبادی، سرپرست دانشگاه تهران، سید‌ احمدرضا خضری مشاور سرپرست دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی‌، معصومی معاون پژوهشی، قهرمانی معاون بین‌الملل دانشگاه و جمعی از پیشکسوتان و استادان علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید احمد رضا خضری با اشاره به نقش و جایگاه علوم انسانی گفت: علوم انسانی نقش و جایگاه رفیعی در تاریخ گذشته ما داشته و در آینده نیز چنین نقشی را ایفا خواهد کرد، دانشگاه تهران به عنوان "نماد آموزش عالی کشور" حتی به تعبیری بزرگترین کانون فرهیختگان علوم انسانی کشور مسئولیت و وظیفه خطیری برای ارتقاء جایگاه علوم انسانی احساس می‌کند.

وی افزود: انتظار مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و جامعه برای ارتقاء علوم انسانی بسیار بالا است، از این رو در دوران سرپرستی دکتر نیلی احمد آبادی به دلیل اهتمام ایشان به این حوزه و نیز دغدغه‌هایی که همواره در هیأت رئیسه مطرح بود، پیشنهاد شد که نشست‌های دوره‌ای با حضور فرهیختگان و بزرگان علوم انسانی برگزار شود .

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی‌ اظخهار داشت: در نشست اول و دوم طرح و بررسی ایده‌های کلی و کلان نسبت به موضوع مورد نظر بود و قطعا از جلسات سوم به بعد بنا را بر این خواهیم گذاشت که موضوعات و بحث ها عملیاتی‌تر شود.

پذیرش بی رویه دانشجوی در رشته علوم انسانی

در ادامه این جلسه محمود نیلی‌ احمدآبادی سرپرست دانشگاه با تأکید بر اجرایی شدن موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها گفت: گفتمان اهمیت علوم انسانی به خوبی انجام شده است و از مقام معظم رهبری تا همه مسئولان و متفکران از اهمیت علوم انسانی و نقش آن در توسعه کشور و حل ناهنجاری‌ها سخن گفته‌اند لذا باید وارد عمل شد همه کشور از دانشگاه تهران انتظار دارند و بر این عقیده‌اند که هر اتفاقی در دانشگاه تهران بیفتد، در کل کشور نیز اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به لزوم کنترل پذیرش دانشجو گفت: دانشگاه تهران اقداماتی را انجام داده که سعی در کمک به ارتقای علوم انسانی داشته است. بزرگترین ضربه‌ای که شاید در سال‌های اخیر به علوم انسانی وارد شده، افزایش بی‌رویه پذیرش دانشجو و تعدد رشته‌ها و گرایش‌ها است به گونه‌ای که رقابت شدیدی در کشور رخ داد و این مسئله آسیب بزرگی به کیفیت این حوزه وارد کرد.

سرپرست دانشگاه تهران افزود: امسال پذیرش دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری را براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه سامان دادیم. شورای آموزشی دانشگاه به ازای هر عضو هیأت علمی پذیرش ۱۰ دانشجوی ارشد و دکتری را مجاز دانسته است. بنابراین بر اساس همین شاخص ظرفیت و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌هایی که از این شاخص بیشتر بود، انجام گرفت و حتی برخی از رشته‌ها و گرایش‌ها را بر اساس این شاخص نباید دانشجو می‌گرفتیم و چون نمی‌توانستیم پذیرش را متوقف کنیم لذا ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها را به حداقل رساندیم.

نیلی احمد آبادی در ادامه اظهار داشت: در پردیس‌ها هم بیشترین توسعه در بخش علوم انسانی بوده و هیأتی از استادان برجسته، باسابقه و صاحب‌نظران، زیر نظر معاونت طرح و برنامه تشکیل شد که به جمع بندی‌های خیلی خوبی رسیدیم و امیدواریم بتوانیم کاستی‌ها را جبران کنیم تا به کیفیت لازم برسیم.

در این نشست همچنین زالی - رئیس دانشکده کار آفرینی با اشاره به اهمیت کیفیت در آموزش گفت: استراتژی دانشگاه تهران باید به سمت کیفی شدن حرکت کند. اگر بخواهیم کیفیت را ارتقاء دهیم باید از همه لحاظ به جای کمیت به کیفیت توجه کنیم و همین تفکر را به نسل جوان منتقل کنیم.

امام - رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی با مثبت شمردن این نشست‌ها گفت: به نظر من بهتر است کمیته‌هایی به شکل مخروطی تشکیل شود که در چند بعد کار شود و ابعاد مختلف آن مورد مطالعه قرار گیرد، آسیب‌ها را بشناسند، اهداف را شناسایی کنند، همه رشته‌ها مشکلات یکسان ندارند، لذا برای هر یک از رشته‌ها کمیته‌ای تشکیل شود که زیر مجموعه کمیته بالاتر باشند و مسائل را بررسی کنند.

افروز استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها دانش افزایی عمومی است، گفت: به نظر من دانشگاه تهران باید نگاه تخصصی محقق پرور و نظریه‌پرداز در علوم انسانی در پذیرش دانشجو داشته باشد.