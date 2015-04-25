به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شاهرخ شهنازی دبیرکل و سخنگوی کمیته ملی المپیک کشورمان در پایان بیست و پنجمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که امروز شنبه برگزار شد، اظهار داشت: بیشتر مباحث جلسه امروز به آماده سازی کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو اختصاص داشت که در این خصوص مصوبات خوبی داشتیم. در اولین بحث مقرر شد رشته‌های کاندیدای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ در قالب ۵ گروه قرار گیرند که به شرح زیر است:

گروه اول: رشته هایی که به طور قطع دارای کسب مدال هستند

گروه دوم: رشته هایی که امید به کسب مدال دارند

گروه سوم: رشته هایی که صرفاً کسب سهمیه خواهند کرد

گروه چهارم: رشته هایی که امید به کسب سهمیه دارند

گروه پنجم: رشته هایی که بدون شانس کسب سهمیه هستند

وی ادامه داد: بدین ترتیب مقرر شد در آینده نزدیک و پس از بررسی کارشناسی و طرح مجدد موضوع در نشست هیئت اجرایی و همچنین ستاد عالی بازی‎های المپیک ریودوژانیرو، رشته‌های گروه های پنجگانه مشخص شوند که مبنای تصمیم گیری نهایی خواهند بود.

پاداش به مربیان و ورزشکانی که سهمیه کسب کنند

شهنازی یاد آور شد: دستور جلسه بعدی تعیین میزان مبالغ پاداش کسب سهمیه اعطایی به ورزشکاران و کادر فنی و سرپرستی بود که در این زمینه نیز تصمیمات ذیل گرفته شد:

۱-مبلغ یکصد میلیون ریال به هر ورزشکار در رشته انفرادی که موفق به کسب سهمیه شود پرداخت می‌شود.

۲-مبلغ یکصد میلیون ریال به ازای هر سهمیه انفرادی به کادر فنی و سرپرستی اختصاص می یابد که به تشخیص رئیس فدراسیون مربوطه بین نفرات توزیع می‌شود.

۳- در رشته‎‌های تیمی معادل ۵۰% مبالغ فوق به ورزشکاران و کادر فنی و سرپرستی تعلق خواهد گرفت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان با اشاره به بررسی پیش نویس اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در نشست فوق اظهار داشت: طبق دستور جلسه، بررسی پیش نویس اساسنامه در دستور کار قرار گرفت که پس از بررسی اجمالی کلیات آن مورد تایید اعضا قرار نگرفت و مقرر شد جزئیات آن در کارگروه تخصصی هیئت اجرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. سپس جمع بندی با نظرات تخصصی به منظور هماهنگی هر چه بیشتر، طی جلسه مشترک با وزارت ورزش و جوانان به بحث و بررسی گذاشته شود تا ان شاالله اساسنامه جامع و کامل برای گذراندن مراحل قانونی و اخذ مصوبات مراجع ذیربط ارائه شود.