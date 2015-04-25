اصفهان میزبان یازدهمین نمایشگاه سنگ، معادن و صنایع وابسته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، نمایشگاه امسال با حضور ۹۵ مشارکت کننده از استان های اصفهان، تهران، قزوین، لرستان، خراسان رضوی و قم و نمایندگانی از کشورهای چین و ایتالیا در فضای نمایشگاهی به مساحت ۸۵۰۰ مترمربع برپا خواهد شد.

تعداد شرکت های خارجی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته شامل ۱۴ شرکت از چین و یک شرکت از ایتالیاست که در زمینه ابزار الماسه، تیغه های برش الماسه، تجهیزات فرآوری سنگ، سیم برش و ماشین آلات صیقل فعالیت می کنند.

مشارکت کنندگان داخلی این دوره از نمایشگاه نیز در زمینه های فرآوری سنگ های ساختمانی، معادن سنگ، ماشین آلات استخراج معدنی و فرآوری سنگ ساختمانی، قطعات و لوازم سنگبری، معدن و ماشین آلات و سایر صنایع وابسته به صنعت سنگ فعالیت دارند.

تفاوت این دوره نمایشگاه با دوره های گذشته حضور بیشتر مشارکت کنندگان مطرح و برندها است.