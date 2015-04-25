شناسایی یک باند متخلف مهندسی/ ارسال۳۰۰ پرونده به شورای انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفرانی در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تخلفات مهندسان ناظر اظهارداشت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ پرونده از تخلفات مهندسان ناظر به شورای انتظامی ارسال شده است و سازمان با جدیت موضوع تخلفات را پیگیری می کند.

وی در خصوص اینکه آیا پروانه اشتغال به کار مهندسی باطل شده است یا خیر؟، افزود: در این مدت پروانه اشتغال به کار مهندسی باطل نشده است.

غفرانی با اشاره به شناسایی یک باند متخلف که اسناد نظام مهندسی را جعل کرد، ادامه داد: در بخش گاز سازمان نظام مهندسی تخلفاتی صورت گرفته بود و عواملی خارج از سازمان با استفاده از مهر مهندسان ناظر تخلفاتی را انجام دادند که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد: فعلا مشخص نیست که مهر از سوی مهندسان سازمان به آنها داده شده و یا اینکه آن را جعل کردند. بنابراین فعلا در حال رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی هستیم.

وی با اشاره به تاکید ترکان بر پیگیری این موضوع اضافه کرد: یک باندی در شهرری با جعل اسناد این تخلفات را انجام می داد و دفاتر سازمان نظام مهندسی در تهران و شهرستان ها درگیر این موضوع شده بود.

غفرانی با بیان اینکه اگر فردی از مهندسان آگاهانه این تخلف را مرتکب شده باشد، به‌شدت برخورد می‌شود، تصریح کرد: تخلفات در این زمینه حتما بیش از میلیارد تومان انجام شده است و فعلا ما از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری آن هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه مصوبه ای برای نظارت مضاعف در ساخت و سازهای بافت فرسوده داشتیم، گفت: به‌زودی نظارت مضاعف را شروع می کنیم تا ساخت و ساز در این محدوده ها با کیفیت انجام گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت ساختمان ها افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: از زمانی که مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی می شوند، ما دیگر امضافروشی نداریم.

غفرانی با اشاره به گودبرداری های پرخطر در شهر تهران بیان کرد: از حدود ۱۶ هزار گود در تهران بازدید شده است و اخطارهایی را در این خصوص به مهندسان ناظر دادیم. در این پرونده ها ۱۷۰۰ گود پرخطر شناسایی شده است که ۳۸ گود با نامه به شهرداری و مهندسین ناظر تذکر داده شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص گود ایران‌زمین اظهار داشت: تذکراتی را در این خصوص داده ایم، زیرا اگر به همین شیوه رها شود، ممکن است باز هم مشکلاتی را ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰۰ مورد گودبرداری متوقف شد و پس از اجرای سازه نگهبان دوباره شروع به کار کرد، افزود: ما همواره به بازرسی از گودها ادامه می دهیم و گزارش آن را به مراجع خواهیم داد.

غفرانی در خصوص اصلاحیه قانون نظام مهندسی که در مجلس رأی نیاورد، افزود: این موضوع به کم‌کاری سازمان های نظام مهندسی در استان ها برمی گردد که نتوانستند به درستی نمایندگان را توجیه کنند، زیرا هر قانونی پس از چند سال نارسائی هایی دارد که باید اصلاح شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه اصلاح قانون یک ضرورت است، ادامه داد: ماده ۳۵ این قانون تعیین تکلیف کرده که وزارت راه ناظر عالی همه امور مهندسی است بنابراین همواره نظارت بر سازمان انجام می گیرد.

وی با اشاره به خبرهایی مبنی بر ترک برداشتن پایه های تونل توحید گفت: اطلاعی در این زمینه ندارم و بعید می دانم چنین اتفاقی افتاده باشد.

غفرانی با اشاره به اینکه اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مورد تاکید ما است، تصریح کرد: در حال حاضر ساخت و سازهای متراژهای بالای یک‌هزار متر باید توسط مجریانی که صلاحیت سازندگی دارند، انجام شود.