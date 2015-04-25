قانون شوراها نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی صبح امروز در نطق پیش از دستور خود در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به گرامی داشت ۹ اردیبهشت ماه که به نام روز شوراها نامگذاری شده است و نیز روز معلم و روز کارگر، اظهار داشت: از این رو پیشاپیش این ایام را به تمام فعالان این عرصه‌ها تبریک می گویم.

وی نامگذاری ایام به نام اقشار مختلف را در واقع نوعی یادآوری زحمات آنها و نیاز توجه به بیشتر به این اقشار دانست و افزود: ضمن قدردانی از خدمات ارائه شده از سوی افراد مختلف در سطح جامعه ضروری است که به وضعیت معیشتی آنها نیز توجه بیشتری صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه جوامع پیشرفته جهان اهمیت آموزش عمومی را به عنوان یکی از مهم‌ترین و شاید تنهاترین عامل توسعه اجتماعی دریافته‌اند و سرمایه گذاری‌های عظیم و درازمدتی را روی آن انجام داده‌اند، ادامه داد: ارزش و مقام معلم زمانی اهمیت دارد كه بتواند شان خداوند و پیامبران را در وجود خود محقق سازد و پیوند انسان به هدف متعالی خلقت یعنی عبادت را برقرار سازد.

وی در ادامه با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (ره) و به دنبال حضور و مشارکت مردم در همه زمینه‌ها به منظور پایداری انقلاب اسلامی شکل گرفته‌اند، اظهار داشت: با پایان جنگ و به وجود آمدن ثبات و آرامش برای تحقق آرمان‌های حضرت امام(ره) و پیاده شدن این اصل قانون اساسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمام نقاط کشور با حضور گسترده مردم و با شرکت بیش از ۲۴ میلیون نفر در اسفند ماه ۱۳۷۷ برگزار شد و همزمان با سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام در نهم اردیبهشت ۱۳۷۸با پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز بکار کرد.

شورا یک اصل عقلی است

امینی با اشاره به اینکه شورا یک اصل عقلی است که آموزه‌های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است، افزود: انقلاب اسلامی ایران نیز بر مبنای آموزه‌های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید.

وی اظهار داشت: قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اصلاح قانون شوراها را ضروری دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه یک قانون خوب که زمینه عملی داشته باشد باید تأیید عقل جمعی جامعه را نیز به همراه داشته باشد، بر همین اساس پیشنهاد می شود وزارت کشور لایحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصویب در نهادهای مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعی جامعه و توسط کارشناسان حوزه‌های مختلف بیشتر صیقل خورد و از کاستی های احتمالی آن کاسته شود.

وی تحقق رفتار شورایی در بین اعضای شوراهای شهر و روستا را نیز ضروری دانست و بیان داشت: شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر شیوه دموکراسی است. در چنین چارچوبی جایی برای تک روی فردگرایانه باقی نمی ماند، بنابراین ضروری است آن دسته از افرادی که با نگرش غیر از این به عضویت شوراهای شهر خود در آمده اند نگاه خویش را تغییر داده و با روحیه جمع گرایی به خدمت شوراها درآیند.

امینی با تاکید بر اینکه بدون تردید با تأسیس شوراها قدرتِ بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشته‌اند کاهش یافته و این امر باعث نوعی چالش شده است، افزود: این چالش عملی با نوعی نگرش حداقل گرایانه و حداکثر گرایانه به قدرت شوراها همراه گشته است.

وی با بیان اینکه از یک سو برخی سازمان‌های اجرایی کمترین وظایف و اختیار را برای شوراها قائل هستند و در سوی دیگر برخی اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خویش متصور می‌شوند که در پرتو آن جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمی‌ماند، اظهار داشت: حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد به اصلاح ذهنیت‌های مطلق گرای برخی دست اندرکاران نهادهای اجرایی و نیز اعضای شوراها نیازمند است.

وی با اشاره به لزوم فراهم کردن بسترهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت شوراها در سطح جامعه نیز گفت: چنانچه بهترین قوانین برای فعالیت شوراها به تصویب برسد و افراد دارای منش شورایی به عضویت این نهادها درآیند و اگر ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن برقرار شود، اما مردم به عنوان کسانی که اعضای شوراها به عنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها را دارند در این مسیر جدی گرفته نشوند، بدون تردید شوراها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود.

امینی با تاکید بر اینکه همراهی و همگامی مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است و فراهم کردن این بسترها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراهاست، افزود: یکی از آسیب‌های جدی شورا ها عدم توازن و تعادل منطقی بین وظایف و اختیارات آنها است.