مدیریت علمی زمینه ساز رشد و توسعه آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، راشد عذیری صبح امروز شنبه در نشست قطب سوم روسای آموزش و پرورش استان کردستان که در بانه برگزار شد، اظهار داشت: مدیریت بر پایه علم و دانش امروزی یکی از نیازهای اصلی جامعه است و این مهم در حوزه آموزش و پرورش اهمیتی دو چندان پیدا می کند.

وی ادامه داد: دنیای امروز دنیای تحولات سریع است، لذا می طلبد مدیران آموزش و پرورش این مهم را مد نظر داشته باشند چون تعلیم و تربیت نیروی انسانی جامعه آینده که موتور توسعه و پیشرفت را به چرخش در خواهند آورد، امروز در دستان مدیران و مسئولان آموزش و پرورش قرار دارد.

فرماندار شهرستان بانه، تغییر رویکرد ها در جهت مثبت و داشتن مدیریت علمی را لازمه موفقیت در آموزش و پرورش دانست و گفت: دانش آموزان به عنوان منابع غنی کشور و سرمایه ای گران بها باید برای اداره جامعه در سالهای آینده به خوبی پرورش یابند.

وی افزود: معلمین باید دانش آموزان را از ورود به مدرسه تا خروجشان همواره تحت بهترین روش های تعلیم و تربیت قرار دهند تا از این طریق آنان را آماده ورود به جامعه نمایید، لذا شغل معلمی از مشاغل مهم و حساس جامعه به شمار می رود.

عذیری با اشاره به شعار سال 94 یعنی دولت و ملت همدلی و همزبانی در خصوص تحقق این شعار اظهار داشت: یکی از وظایف مهم ما در سال 94 این است که باید مصادیق این شعار را پیدا کرده و مشکلات را با همدلی و هم زبانی حل کنیم.

وی همدلی و همزبانی، مدیریت علمی و تغییر در جهت مثبت را راز موفقیت مدیران آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: حمایت از آموزش و پرورش باعث می شود تا جامعه به بهترین شکل ممکن ساخته شود و جامعه سالم و دارای نیروی انسانی توانمند بهترین ظرفیت را برای رسیدن به توسعه پایدار در اختیار دارد.

در جریان برگزاری این نشست مدیران قطب سوم آموزش و پرورش شهرستانهای استان کردستان حضور داشتند و مباحث تخصصی مربوط به برگزاری این نشست مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.