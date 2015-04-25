به گزارش خبرنگار مهر، ابوتراب طباطبائی دبیر علمی سومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ مقاله علمی تجربی برای این همایش به دبیرخانه ارسال شده که قرار است از نهم اردیبهشت ماه امسال به مدت دو روز با حضور پروفسور «کریستوف لیشر» از اساتید برجسته و به نام علم اسب و رئیس کالج اروپایی جراحان اروپا در دانشکده دامپزشکی شیراز برگزار شود.

وی بابیان اینکه در فرهنگ و آیین ایران باستان از دیرباز سوار کاری یک موضوع مهم برای ایرانیان به شمار می رفته، افزود: در سال ۱۳۷۵ اولین کنگره بهداشت و بیماری های اسب به میزبانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم­سازی رازی در تهران و دومین دوره آن با استقبال پرشور ایرانیان در شیراز برگزار شد که از همین رو قرار است شیراز برای دومین مرتبه میزبان برگزاری این همایش ملی باشد.

دبیر علمی سومین کنگره ملی بهداشت وبیماری های اسب، باتاکید بر اینکه از ایران به لحاظ رعایت حفظ بیماری مشترک بین اسب و انسان به عنوان یکی از کشور های پاک در این زمینه در دنیا نام برده می شود، تصریح کرد: به همین منظور ضرورت داردکه ایران و همچنین استان فارس برگزاری مسابقات بین المللی اسب سورای را برعهده بگیرد.

طباطبائی، اسب «دره شوری» را یکی از مهمترین نژادهای اسب در دنیا دانست و گفت: علیرغم اینکه اسب دره شوری به استان فارس تعلق دارد ولی کمتر به پرورش و صادرات آن پرداخته شده که نیاز است مسئولان امر نظر پرورش دهندگان اسب را در این زمینه جلب کنند.

دبیر اجرایی سومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب نیز گفت: محورهای این همایش آزمون های پیش از خرید، لنگش، تولیدمثل، بیهوشی، جراحی، رادیولوژی و سونوگرافی، قلب و تنفس، مایع درمانی، گوارش و کولیک خواهد بودکه از طریق اساتید مورد بررسی قرا می گیرد.

علیرضا رعایت جهرمی مهمترین موضوع سخنرانی اساتید را بیماری های عفونی ومشترک بین دام وانسان مطرح کرد وگفت: تلاش داریم با برگزاری این همایش آخرین یافته های علمی را از طریق اساتید در اختیار شرکت کنندگان قرار دهیم.