جایگزین سیم های مسی ساخته شد/ عدم آتش سوزی به هنگام اتصالات

احسان لواسانی - مخترع « سیم های افشان آلومینیومی با انعطاف پذیری بالا» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش استفاده از سیم و کابل افشان در صنعت، ساختمان و خودرو در جهان و همچنین افزایش تصاعدی قیمت مس و به تبع آن افزایش قیمت سیم و کابل، باعث کاهش تولید این نوع سیم ها و ایجاد رقابت غیرمنطقی در بازار آنها شده است.

وی افزود: افزایش هزینه ها، ورود تولید کنندگان زیرزمینی، تولید کالای نامرغوب و بی کیفیت، نتیجه این رقابت ها است.

این مخترع در ادامه افزود: اکنون شاهد تبعات منفی این مشکلات در کاهش تولید و همچنین کاهش ضریب امنیتی مصرف کننده از سیم های مسی هستیم از این رو به فکر تولید سیم هایی با ویژگی های خاص شدیم.

وی اظهار داشت: با کار، تلاش و تحقیقات 10 ساله موفق شدیم برای اولین بار در جهان، اقدام به تولید سیم و کابل افشان آلومینیومی با رعایت سطح مقطع «آلومینیوم 6/1 برابرمس» برای جایگزینی سیم هایی مسی کنیم.

لواسانی گفت: سیم های افشان آلومینیومی به صرفه و با ایمنی بالا هستند و استفاده از این سیم ها می تواند از آتش سوزی به هنگام اتصالات جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه کاهش تنش های نامرئی از دیگر ویژگی های سیم های افشان آلومینیومی به شمار می رود، افزود: عدم خوردگی، پخش گرما و هدسینگ به دلیل ساختار اتمی فلز آلومینیوم، باعث کاهش تنش های نامرئی در آن می شود.

وی تاکیدداشت: این محصول ضمن تایید بالاترین مرجع سیم و کابل کشور یعنی پژوهشگاه نیرو موفق به اخذ گواهینامه های ISO 26000 ISO31000 CE نیز شده است.

مجری طرح گفت: از این سیم های آلومینیومی می توان در توزیع و انتقال انرژی برق با ولتاژهای معمولی از مراکز پست های فرعی هرناحیه، همچنین برق رسانی خانگی، صنعتی و کشاورزی استفاده کرد.