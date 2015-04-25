مشاركت بانوان و جوانان در مدیریت شهر مشهد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران ظهر شنبه در بیست و یكمین كارگاه آموزشی كلان شهرهای جهان در مشهد كه در هتل پردیسان برگزار شد اظهار كرد: به منظور دستیابی به نوآوری در سیاست های مدیریت اجرایی شهر نیازمند مشاركت فعال بانوان و جوانان در این حوزه هستیم.

وی با بیان اینكه مشهد یكی از كلانشهرهای فعال در متروپلیس منطقه استT افزود: امروز دو كارگاه آموزشی نقش مهارت جوانان در توسعه اجتماعی و نقش بانوان در مدیریت شهری توسط محلات برگزار خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد عنوان كرد: مشهد علاوه بر عضویت در كلانشهرهای بین المللی متروپلیس دفتر منطقه ای بانوان كلانشهرهای متروپلیس و دفتر جهانی جوانان كلانشهرهای متروپلیس نیز می باشد.

وی بیان كرد: مدیریت شهری مشهد تاكنون تلاش كرده تا با حفظ ارزش ها و بنیان های فرهنگی شهر مشهد به عنوان پایتخت تشیع و پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷رویكردهای اساسی خود را در حوزه برنامه ریزی و آموزش توسعه دهد.

برادران ادامه داد: در همین راستا مدیریت شهری مشهد در نظر دارد تا با برگزاری این كارگاه ها به اشتراك گذاری تجربیات مدیریتی میان كلانشهرهای داخلی وخارج از كشور دست پیدا كند.

وی اضافه كرد: با توجه به نقش و تاثیر مشاركت بانوان و جوانان در مدیریت شهری می توان از آنها به عنوان پتانسیل و ظرفیت های نوآور در مدیریت شهری استفاده كرد.

عضو كمیته علمی متروپلیس خاطر نشان كرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی در هر كلانشهر متفاوت است اما ما می‌توانیم با اشتراك گذاشتن تجربیات مدیریتی خود از آنها استفاده كنیم.

وی تاكید كرد: امیدواریم برگزاری این كارگاه ها و دوره های آموزشی منجر به اصلاح دیدگاه ها نسبت به جایگاه جوانان و به ویژه بانوان در جامعه جهانی در مشاركت های اجتماعی و فرهنگی شود.