به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل‌اسحاق در اولین جلسه هشتمین دوره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی در مقطع تاریخی شکل گرفته که شرایط داخلی و بین المللی خاصی پیش روی ایران قرار گرفته و جریانات پیش رو نشانگر وضعیت مناسب و قابل توجهی برای یک حرکت خوب و رسیدن به آینده مناسب است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: حرکت تاریخی خاصی برای سپردن امور به دست مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته و مجموعه نظام از رهبری تا رئیس جمهوری و رئیس مجلس، همه به این نتیجه رسیده اند که کار باید به دست بخش خصوصی سپرده شود.

وی تصریح کرد: در یکماه اخیر، به عناوین مختلف عزم و اراده ای برای حضور حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد دیده می شود و هم اکنون فضا برای تعاملات بسیار مناسب است؛ این در حالی است که شرایط بین المللی هم به گونه ای است که اگر ابر و باد دست در دست هم دهند، فضا برای تعامل خوب با دنیا فراهم است.

به گفته آل‌اسحاق، وضعیت فعلی اقتصاد و مطالبات نخبگان و مردم به گونه‌ای است که نشانگر رقم زدن یک شرایط جدید است و هم اکنون فضا برای یک تیک‌آف اقتصادی فراهم است.

وی اظهار داشت: واقعیت این است که اتاق آتی به مراتب در زمینه اقتصاد، نقش سنگین تری به عهده دارد و بنابراین باید همه دست به دست هم دهند و اقتصاد را اداره کنند.

به گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با عزم و اراده بخش‌خصوصی، اسفند ماه سال گذشته انتخابات بزرگی در اتاق بازرگانی به وقوع پیوست و طی آن مجموعه ای از نمایندگان بخش خصوصی که با برنامه و در عمل منسجم هستند، توانستند به هیات نمایندگان اتاق تهران راه یابند.

وی افزود: مسئولیت اتاق دوره هشتم به مراتب سنگین‌تر و حساس‌تر است و با توجه به اتفاقاتی که در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی رخ داده، بسترهای مناسب برای حضور جدی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و به دست گرفتن حوزه های مختلف اقتصادی فراهم شده است.

آل اسحاق تصریح کرد: اتاق تهران از ویژگی های بارزی برخوردار است و در طول سال های گذشته این اتاق توانسته است در حوزه‌های مختلف اقتصادی اثرگذار باشد؛ بنابراین از فرصت پیش آمده باید به سود بخش خصوصی و اقتصاد کشور استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: قوام و شکل گیری این تعامل در راستای شعار امسال می تواند پیشرفت و توسعه در بخش های مختلف اقتصادی را تسریع بخشد.