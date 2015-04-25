شعار امسال فرصتی برای توسعه مشارکتهای اجتماعی پدید آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، یونس رنجکش در جلسه هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد که صبح شنبه برگزار شداظهار داشت: یکی از مهم ترین پیام های نهفته در نامگذاری امسال پیام اجتماعی آن است که موجب برجسته شدن فعالیت های اجتماعی و حضور فعالان این عرصه در همراهی با دولت است.

وی افزود: سازمان های مردم نهاد باید با توجه به فضای تولید شده در سال جاری با ارائه برنامه های توسعه اجتماعی به میدان بیایند و دولت را در رفع مشکلات و نگرانی هایی که وجود دارد یاری رسانند.

به گفته دبیر نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان گیلان توجه به مشارکت های اجتماعی و احیای سازمان های مردم نهاد از اولویت های برنامه ای دولت تدبیر و امید است و در این راستا تلاش دارد تا این مشارکت ها سازمان دهی وهدفمند شده و در خدمت توسعه کشور قرار گیرد.

رنجکش تاکید کرد: در استان گیلان نیز همسو با دیدگاه دولت برای ساماندهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد تلاش شده است تا با برنامه ریزی از این ظرفیت ها استفاده شود.

وی یادآور شد: محوریت قرارگرفتن توسعه اجتماعی در برنامه ششم توسعه یکی از مهم ترین دغدغه هایی است که معاونت اجتماعی وزارت کشور بدنبال آن است و در این مسیر سازمان های مردم نهاد می توانند نقش مهمی در فرآیند توسعه اجتماعی داشته باشند.

وی ادامه داد : باید تلاش کنیم در سالی که بنام همدلی و هزبانی دولت و ملت نام گرفته است موجب همگرایی های بیشتر سازمان های مردم نهاد با دولت در پیشبرد اهداف توسعه جامعه شویم.

در این جلسه بر ضرورت تدوین برنامه های آموزشی برای سازمان های مردم نهاد، نظارت بر چگونگی فعالیت آنها، حمایت از طرح ها و برنامه های این سازمان ها و همچنین برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی درراستای توانمندسازی سازمان های مردم نهاد گیلان تاکید و مقرر شد برنامه های مربوطه تا پایان اردیبهشت ماه تدوین و برای سال جاری اجرایی شود.