به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان بعد از جلسه با کارلوس کیروش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما امروز برای حسن ختام کار و نتیجه گیری جلسات کیروش و آقای حسنیخو نماینده وزارت ورزش را دعوت کردیم. کیروش هم آمد و خیلی از مواردی که باید از نهادهایی غیر از فدراسیون فوتبال بخصوص وزارت ورزش حمایت میشد، برطرف شد.
وی در ادامه افزود: این دغدغه کیروش برطرف شد و یک تفاهمنامه امضا شد.
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص مشکل ممنوع الخروج بودن کارلوس کیروش تاکید کرد: مشکل همچنان وجود دارد اما تلاش میکنیم از طریق مسئولان رده بالا، آن را کاملا حل کنیم.
وی در مورد برنامههای آمادهسازی تیم ملی خاطرنشان کرد: یک پیشنهاد برای برگزاری اردو داشتیم اما قبول نکردیم. البته باید در این زمینه برنامهریزی کنیم تا با مشکل روبرو نشویم.
کفاشیان در مورد اینکه در ادامه همکاری با کیروش مشکلات گذشته رخ نمیدهد، اظهار کرد: در نشستهایی که برگزار میکنیم، برنامه ۴ سالهای را برای تیم ملی مدون میکنیم تا در این مدت زمان، کاملا مشکلات را حل کنیم و اگر اتفاقی رخ داد، در خانواده فوتبال حل شود.
