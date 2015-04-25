نخبگان با نقدهای منصفانه به دولت جهت دهند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پست استان کرمانشاه که در محل این اداره کل برگزار شد،با اشاره به شعار سال گفت: شعارهای مقام معظم رهبری با بصیرت و هوشمندانه است اما گلایه ای که وجود دارد و باید در مورد آن نهادسازی صورت گیرد این است که متاسفانه بیشتر شعارها در حد شعار باقی مانده است.

وی تصریح کرد: رویکرد شعار امسال دولت است که امیدواریم با دغدغه مسئولیت و به صورت ولایت مدارانه به آن پرداخته شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه، همدلی و همزبانی دولت و ملت را یکی از آرمان‌های انقلاب عنوان کرد و گفت: باید نظامی پیاده شود که جهت گیری مردم و مسئولین با هم همسو شود.

وی بخش عمده مشکلات موجود در کشورها را ناشی از عدم هم سویی دولت و ملت عنوان کرد و افزود: اگر مردم و دولت درکشورهایی چون سوریه، عراق و... هم سو بودند مطمئن چنین مشکلاتی را شاهد نبودیم.

حاتمی، نقش نخبگان در جهت دهی و همسویی ملت و دولت را بسیار موثر دانست و گفت: در این زمینه کشور ما جای زیادی برای کار دارد.

در فضای تورمی دستیابی به همدلی ممکن نیست

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه، گفت: همدلی و همزبانی دولت و ملت است که مانع از افزایش تورم خواهد شد و در فضای تورمی دستیابی به همدلی ممکن نیست.

وی، چنین شرایطی را زمینه ساز نارضایتی مردم دانست و گفت: این فضا امکان بروز انتقادات سازنده را فراهم نمی کند.

حاتمی بار دیگر با اشاره به شعار سال گفت: شعار مقام معظم رهبری به معنای اعتماد به دولت بوده و بر پایه عقلانیت بنا نهاده شده است.

وی با اشاره به فرمایشات رسول الله در خصوص ضرورت تدبیر برای جلوگیری از مشکلات گفت: هیچ کس نباید امید مردم را خدشه دار کند و در صورت خدشه دار کردن آن برخلاف نظر مقام معظم رهبری عمل کرده است.

نخبگان با نقدهای منصفانه به دولت جهت بدهند

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه، با بیان اینکه مردم همواره همدل و همراه بوده اند یادآوری کرد: نقش نخبگان در ایجاد این همدلی بسیار زیاد است و باید با نقدهای منصفانه به دولت جهت بدهند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور گفت: این مشکلات دامن کشور را گرفته و باید تحلیل و تامل کنیم که برای رفع آن هرکسی در حوزه خود چه کاری می تواند انجام دهد که همدلی مردم را جلب کند.

حاتمی، تاکید کرد: ضرورت دارد مدیران دستگاه ها راهکارهای ایجاد همدلی در دستگاه خود را بیابند تا به سطح کیفیت که همان رضایتمندی ارباب رجوع و از ارکان خدمت است برسند که این موضوع در راستای اجرای دستورات اسلامی نیز است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه، خطاب به مدیرکل شرکت پست استان گفت: شرکت پست باید نقشه راه خود را آنگونه ترسیم کند که در کاهش ترافیک، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ،افزایش سرانه درآمد سبزو... موثر باشد.

وی خواستار افزایش ترافیک پستی در نتیجه فعالیت های صحیح این شرکت شد و گفت: در این زمینه می توان تجربه سایر استان ها را هم به کار گرفت.

تعریف ۳۰۰پروژه استان مجازی در کرمانشاه

حاتمی نیز به معضل خود پستچی گری در دستگاه ها اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه استان مجازی و پایلوت کشور در این طرح است و ۳۰۰ پروژه نیز در این زمینه تعریف و اجرایی شده است و کمیته هایی نیز تشکیل داده ایم که دبیری کمیته خدمات شهروندی آن نیز به عهده پست است ، لذا باید این فعالیت ها نیز در پست مترکز شود تا شاهد تحول استان در بستر IT و ICT باشیم.

وی از مصر بودن مجموعه استان برای رسیدن به استان مجازی خبرداد و گفت: پست استان نیز نقش اساسی در این موضوع دارد و یکی از موارد مورد اصرار ما هاب پستی منطقه است که کرمانشاه به این عنوان انتخاب شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه، به زیرساخت های حوزه راه استان برای این موضوع اشاره کرد و گفت: چند پروژه کلیدی نیز در این زمینه در دست اقدام است و هم اکنون بیشترین ارتباط کشور با عراق از طریق استان کرمانشاه اتفاق می افتد.

وی از طرح هاب پستی در دولت های پیشین خبرداد و گفت: در آن زمان دولت عراق نیز موافق بود اما تاکنون اتفاق نیفتاده است.

حاتمی افزود: ظرفیت استان کرمانشاه در فراهم بودن شرایط برای تبدیل به هاب پستی منطقه مناسب بود و بسیاری از پروازهای غرب کشور از این استان اتفاق می افتد.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه، از فراهم بودن شرایط گمرک برای این موضوع خبرداد و گفت: آقای کرباسیان در سفر اخیر خود به استان قول تسهیل گری در قوانین به این منظور را داده اند.