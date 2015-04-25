۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

پس از نشست در فدراسیون فوتبال؛

کارلوس کی‌روش در تیم ملی فوتبال ایران ماندنی شد

سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران بعد از نشست امروز در فدراسیون فوتبال برای ماندن در تیم کشورمان به توافق رسید تا به کار خود ادامه دهد. این توافق در شرایطی انجام شد که احتمال جدایی وی وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارلوس کی‌روش با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و رضا حسنی خو، نماینده تام الاختیار وزارت ورزش و جوانان در مذاکره با کی‌روش به ماندن سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران منجر شد.

این نشست ظهر امروز شنبه با حضور رئیس فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی و نماینده وزارت ورزش و جوانان در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظری که در این مورد انجام شد، کی روش در تیم ملی فوتبال ایران ماند تا این تیم را برای حضور در مرحله مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا آماده کند.

    • هومن ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
      بسيارعالي-ببينيم تيم ملي آرامش پيدا ميكنه ، خداكنه بدخواهان سكوت را رعايت كنند.
    • محمودرضا كوه پيما ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
      قطعاً بودن يك مربي بزرگ به نفع تيم ملي هستش .ازهمه لحاظ مخصوصا براي برگزاري بازيهاي تداركاتي سطح بالا .مطمئنن باعث پيشرفت ما خواهدشد
    • ساسان ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
      پول قرارداد ننگین کیروش را فقط شخص کفاشیان باید بده.نه بیت المال
    • 6*6 ۰۷:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
      چه مسخره!! كاش براي هميشه مي رفت

