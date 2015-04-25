به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارلوس کی‌روش با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و رضا حسنی خو، نماینده تام الاختیار وزارت ورزش و جوانان در مذاکره با کی‌روش به ماندن سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران منجر شد.

این نشست ظهر امروز شنبه با حضور رئیس فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی و نماینده وزارت ورزش و جوانان در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظری که در این مورد انجام شد، کی روش در تیم ملی فوتبال ایران ماند تا این تیم را برای حضور در مرحله مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا آماده کند.