برخورد قانونی با فروشندگان کودهای غیراستاندارد کشاورزی

ایوب ایرانی فام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون با تولیدکنندگان کودهای شیمیایی در استان به شدت برخورد شده است و از سوی دیگر اگر برخی افراد اقدام به وارد کردن کودهای غیراستاندارد به استان بکنند به طور یقین مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: دادگستری به شکل جدی وارد عمل شده و با کسانی که اقدام به تولید و پخش کودهای تقلبی می کنند، برخورد می کند.

ایرانی فام با اشاره به اینکه مصرف کودهای آلی و زیستی مورد توجه ویژه است، گفت: اولویت سازمان نیز استفاده از این کودها است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان در پایان تصریح کرد: کودهای تولیدی و مورد استفاده در کشاورزی مورد آزمایش های متفاوت قرار می گیرند و در این خصوص آزمایشگاه های مجهزی نیز در استان موجود است.