به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد روشنی در دیدار با ساکنان منطقه غرب تبریز در محدوده مایان با اشاره به بروز آبگرفتگی ناشی از جمع شدن آب نهرهای این منطقه، ضمن انتقاد از عدم همکاری و پاسخگویی برخی از دستگاه های خدماتی در چنین مواردی اظهار داشت: اجرای پروژه های خدماتی سازمان های آب، گاز و راه و شهرسازی و عدم لایروبی نهرها و کانال ها مهمترین عامل بروز مشکل آب گرفتگی در این منطقه بوده بطوریکه عدم انتقال آب نهرها باعث تجمیع آب در اراضی مردم و بروز مشکلاتی برای اهالی و ساکنان منطقه شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: انتظارات به حق مردم در خصوص باز کردن مسیر جریان آب خارج از توان شهرداری است چرا که این محدوده محل عبور تاسیسات نیرورسانی شهری است و باید گفت که شهرداری به عنوان سهل الوصول ترین ارگان اجتماعی باید پاسخگوی کم کاری ارگان های دیگر در چنین مواردی است در حالیکه رفع هرچه سریعتر این مشکل نیاز به جلسه هماهنگی و همکاری با ارگان های بین بخشی دارد.

شهرداری منطقه ۶ با اعلام آمادگی نسبت به رفع آبگرفتگی با همکاری سازمان های ذیربط خدماتی و تامین هزینه ها اظهار داشت: به دلیل عبور تاسیسات فنی و حامل های انرژی از این محدوده حفاری بدون نظر کارشناسی خطرناک است و حاضریم با تامین امکانات مورد نیاز برای حل این مشکل اقدام کنیم اما درصورت عدم همکاری کارشناسان سازمان های دخیل چون آب، گاز و راه و شهرسازی مسئولیتی بر عهده ما نخواهد بود.